19 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 1/8 финала второго по рангу клубного турнира Старого света – Лиги Европы. В Севилье «Бетис» будет принимать греческий «Панатинаикос».

«Бетис»

«Огурцы» несколько сбавили обороты и практически безнадежно отстали от топ-4 Ла Лиги. Теперь команде Мануэля Пеллегрини самое время сместить фокус на европейскую арену. Первый матч с «Панатинаикосом» обернулся провалом, но «Бетис» рассчитывает переломить ход противостояние на глазах у своей публики.

Последние три игры:

Бетис – Сельта 1:1

Панатинаикос – Бетис 1:0

Хетафе – Бетис 2:0

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» сумел достаточно неожиданно «засушить» «Бетис» неделей ранее. Команда сместила акцент на оборону после смены тренера. И едва ли стоит удивляться такому развитию событий с учетом того, что отныне греческий клуб возглавляет хорошо знакомый всем поклонникам футбола Рафа Бенитес.

Последние три игры:

Панатинаикос – Панетоликос 0:0

Панатинаикос – Бетис 1:0

Левадиакос – Панатинаикос 1:4

Очные встречи

Соперники впервые в своей истории пересеклись в европейских турнирах. Первый матч в Греции остался за хозяевами поля – 1:0.

Прогноз на матч «Бетис» – «Панатинаикос»

Бенитес провел серьезную ротацию в преддверии визита в Севилью. Очевидно, что Рафа будет делать ставку на надежную оборону, однако класс исполнителей «Бетиса» будет повыше и, на наш взгляд, именно представитель Примеры должен проходить в четвертьфинал Лиги Европы.

Прогноз: проход в следующий раунд – «Бетис», коэффициент – 1.63. Прогноз на счет – 2:0.