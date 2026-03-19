Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бетис» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.63

19 марта 2026 10:20
Бетис - Панатинаикос
19 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.63
Проход в следующий раунд – «Бетис»
Сделать ставку

19 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 1/8 финала второго по рангу клубного турнира Старого света – Лиги Европы. В Севилье «Бетис» будет принимать греческий «Панатинаикос».

«Бетис»

«Огурцы» несколько сбавили обороты и практически безнадежно отстали от топ-4 Ла Лиги. Теперь команде Мануэля Пеллегрини самое время сместить фокус на европейскую арену. Первый матч с «Панатинаикосом» обернулся провалом, но «Бетис» рассчитывает переломить ход противостояние на глазах у своей публики.

Последние три игры:

  • Бетис – Сельта 1:1
  • Панатинаикос – Бетис 1:0
  • Хетафе – Бетис 2:0

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» сумел достаточно неожиданно «засушить» «Бетис» неделей ранее. Команда сместила акцент на оборону после смены тренера. И едва ли стоит удивляться такому развитию событий с учетом того, что отныне греческий клуб возглавляет хорошо знакомый всем поклонникам футбола Рафа Бенитес.

Последние три игры:

  • Панатинаикос – Панетоликос 0:0
  • Панатинаикос – Бетис 1:0
  • Левадиакос – Панатинаикос 1:4

Очные встречи

Соперники впервые в своей истории пересеклись в европейских турнирах. Первый матч в Греции остался за хозяевами поля – 1:0.

Прогноз на матч «Бетис» – «Панатинаикос»

Бенитес провел серьезную ротацию в преддверии визита в Севилью. Очевидно, что Рафа будет делать ставку на надежную оборону, однако класс исполнителей «Бетиса» будет повыше и, на наш взгляд, именно представитель Примеры должен проходить в четвертьфинал Лиги Европы.

Прогноз: проход в следующий раунд – «Бетис», коэффициент – 1.63. Прогноз на счет – 2:0.

Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Панатинаикос Бетис
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 