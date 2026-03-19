20 марта в 7 туре чемпионата Бразилии «Гремио» примет «Виторию». Обе команды подходят к этой встрече в неплохой форме и с рабочей атакой. Хозяева не проигрывают в трех последних турах Серии A, а гости забивают уже в шести матчах чемпионата подряд. На этом фоне игра выглядит достаточно интригующей, поскольку «Гремио» традиционно силен дома, а «Витория» способна навязать борьбу даже более статусному сопернику.

«Гремио»

«Гремио» после шести туров набрал 8 очков и идет на 8 месте в таблице. Команда много играет вничью, но при этом сохраняет стабильность и регулярно набирает очки. В последних трех матчах Серии A клуб неизменно забивал, а в пяти последних встречах во всех турнирах записал на свой счет 8 мячей. Лучшим бомбардиром команды остается Карлос Винисиус, который уже забил 9 голов в 17 матчах. При этом у хозяев есть и слабое место: они пропускают в шести последних матчах чемпионата подряд.

«Витория»

«Витория» провела на матч меньше, набрала 7 очков и занимает 13 место. Последняя победа над «Атлетико Минейро» со счетом 2:0 добавила команде уверенности. Гости тоже находятся в хорошем атакующем ритме: 8 голов в последних 5 матчах и серия из 11 встреч подряд с забитыми мячами. Лучший снайпер команды – Ренато Кайзер, у которого 5 голов в 9 матчах. При этом оборона «Витории» в последнее время выглядит не провально, но и не безошибочно, а в матчах против «Гремио» команде не хватает надежности на дистанции.

Факты о командах:

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии A

Играет вничью в 3 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Витории» в 11 последних очных матчах

Забивает «Витории» в 6 последних очных встречах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 11 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах Серии A подряд

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Гремио» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Гремио» – «Витория»

По текущим данным матч вполне может получиться плотным и событийным. «Гремио» выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля, более высокого статуса и удачной серии очных встреч с этим соперником. При этом хозяева не слишком уверенно играют на ноль, а «Витория» стабильно находит свои шансы впереди и подходит к этой игре после качественного результата против сильного оппонента.

У «Гремио» есть преимущество в организации и в опыте подобных матчей, но полностью закрыть атаку гостей будет непросто. Поэтому наиболее логичным выглядит сценарий, при котором хозяева как минимум не проиграют, а сама игра не окажется совсем закрытой. С учетом формы команд и статистики личных встреч есть основания ждать голы с обеих сторон или как минимум результативный матч с несколькими опасными моментами.

