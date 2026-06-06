7 июня 2026 года в 14:00 сборные Афганистана и Пакистана сыграют в товарищеском матче.

Афганистан

Афганистан подходит к матчу в неплохой форме: команда забивает в 4 последних матчах. Атака приносит 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.60. В прошлом матче победа над Мальдивами (1:0). Однако дома афганцы играют тяжело – 6 последних матчей без побед.

Пакистан

Пакистан также в неплохой форме. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.60. В прошлом матче разгром Мальдивов (3:0). Гости выглядят даже чуть увереннее.

Факты о командах

Афганистан

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

6 домашних матчей без побед

Победа над Мальдивами (1:0)

Пакистан

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено

Разгром Мальдивов (3:0)

Прогноз на матч Афганистан – Пакистан

Очень равные соперники. Афганистан дома не побеждает, Пакистан в гостях может воспользоваться этим. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки