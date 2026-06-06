06 июня 2026 9:18
Афганистан - Пакистан
07 июн. 2026, воскресенье 14:00 | Товарищеские матчи. СборныеПерейти в онлайн матча
7 июня 2026 года в 14:00 сборные Афганистана и Пакистана сыграют в товарищеском матче.
Афганистан
Афганистан подходит к матчу в неплохой форме: команда забивает в 4 последних матчах. Атака приносит 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.60. В прошлом матче победа над Мальдивами (1:0). Однако дома афганцы играют тяжело – 6 последних матчей без побед.
Пакистан
Пакистан также в неплохой форме. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 1.60. В прошлом матче разгром Мальдивов (3:0). Гости выглядят даже чуть увереннее.
Факты о командах
Афганистан
- За 5 матчей: 0.80 забито, 1.60 пропущено
- Забивают в 4 последних матчах
- 6 домашних матчей без побед
- Победа над Мальдивами (1:0)
Пакистан
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено
- Разгром Мальдивов (3:0)
Прогноз на матч Афганистан – Пакистан
Очень равные соперники. Афганистан дома не побеждает, Пакистан в гостях может воспользоваться этим. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а гости как минимум не проиграют.
Рекомендованные ставки
- Пакистан не проиграет – коэффициент 1.8
- Обе забьют – да