Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Тун» и «Динамо Загреб» пройдет 21 июля 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун». Швейцарский клуб подходит к игре с катастрофической обороной – 14 пропущенных голов в пяти последних матчах, что составляет в среднем почти три гола за игру. Хорватский гранд, напротив, демонстрирует впечатляющую надежность в защите, пропуская всего 0,6 гола за последние пять встреч. Сможет ли «Тун» дать бой фавориту на своем поле, или «Динамо Загреб» уверенно начнет свой путь в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Тун» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 14 пропущенных (2,8). В товарищеских встречах швейцарцы уступили «Вальдхофу» (1:2) и «Эльферсбергу» (1:1), а в конце прошлого сезона потерпели разгромное поражение от «Янг Бойз» со счетом 3:8, что говорит о системных проблемах в защите. Домашняя поддержка может стать фактором, но против такого организованного соперника, как «Динамо Загреб», туну будет крайне сложно сдержать атаки гостей. В отсутствие личных встреч с хорватами они будут полагаться на дисциплину и редкие контратаки.

«Динамо Загреб» демонстрирует совершенно иную статистику: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). В товарищеских встречах хорваты уверенно обыграли «Копер» (4:2) и «Радомле» (3:0), а также сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и «Локомотивой Загреб» (0:0) в официальном матче. Оборона загребцев выглядит практически непроходимой, а атака стабильно забивает, что делает их одними из фаворитов этого противостояния. Опыт выступлений в еврокубках и более высокий класс игроков позволяют им чувствовать уверенность даже на выезде.

Итоговый вывод: «Динамо Загреб» имеет подавляющее преимущество в классе, надежности обороны и атакующей мощи, тогда как «Тун» уступает по всем компонентам и имеет серьезные проблемы в защите. Учитывая разницу в уровне и текущую форму, победа хорватского клуба выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Динамо Загреб».

Форма и история личных встреч

«Тун» пропускает в среднем почти три гола за матч и нестабилен в обороне, тогда как «Динамо Загреб» пропускает всего 0,6 гола и демонстрирует организованную игру. Ранее команды не встречались, однако текущая форма и класс хорватского клуба не оставляют сомнений в их превосходстве. Это означает, что гости должны уверенно побеждать в первом матче и создавать хороший задел перед ответной игрой.

Прогноз на победителя

«Динамо Загреб» имеет более сбалансированную игру и надежную оборону, тогда как «Тун» уступает в классе и регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа хорватского клуба с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Загреб» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Тун» и «Динамо Загреб» состоится 21 июля 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.