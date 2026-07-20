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«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

20 июля 2026 8:43
Тун - Динамо Загреб
21 июл. 2026, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Динамо Загреб»
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Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Тун» и «Динамо Загреб» пройдет 21 июля 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун». Швейцарский клуб подходит к игре с катастрофической обороной – 14 пропущенных голов в пяти последних матчах, что составляет в среднем почти три гола за игру. Хорватский гранд, напротив, демонстрирует впечатляющую надежность в защите, пропуская всего 0,6 гола за последние пять встреч. Сможет ли «Тун» дать бой фавориту на своем поле, или «Динамо Загреб» уверенно начнет свой путь в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Тун» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 14 пропущенных (2,8). В товарищеских встречах швейцарцы уступили «Вальдхофу» (1:2) и «Эльферсбергу» (1:1), а в конце прошлого сезона потерпели разгромное поражение от «Янг Бойз» со счетом 3:8, что говорит о системных проблемах в защите. Домашняя поддержка может стать фактором, но против такого организованного соперника, как «Динамо Загреб», туну будет крайне сложно сдержать атаки гостей. В отсутствие личных встреч с хорватами они будут полагаться на дисциплину и редкие контратаки.

«Динамо Загреб» демонстрирует совершенно иную статистику: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). В товарищеских встречах хорваты уверенно обыграли «Копер» (4:2) и «Радомле» (3:0), а также сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и «Локомотивой Загреб» (0:0) в официальном матче. Оборона загребцев выглядит практически непроходимой, а атака стабильно забивает, что делает их одними из фаворитов этого противостояния. Опыт выступлений в еврокубках и более высокий класс игроков позволяют им чувствовать уверенность даже на выезде.

Итоговый вывод: «Динамо Загреб» имеет подавляющее преимущество в классе, надежности обороны и атакующей мощи, тогда как «Тун» уступает по всем компонентам и имеет серьезные проблемы в защите. Учитывая разницу в уровне и текущую форму, победа хорватского клуба выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Динамо Загреб».

Форма и история личных встреч

«Тун» пропускает в среднем почти три гола за матч и нестабилен в обороне, тогда как «Динамо Загреб» пропускает всего 0,6 гола и демонстрирует организованную игру. Ранее команды не встречались, однако текущая форма и класс хорватского клуба не оставляют сомнений в их превосходстве. Это означает, что гости должны уверенно побеждать в первом матче и создавать хороший задел перед ответной игрой.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тун
25
Тим Шпихер
ВР
27
Michael Heule
ЛЗ
16
Юстин Рот
ЦЗ
5
Ян Бамерт
ЦЗ
37
Lucien Dähler
ПЗ
78
Valmir Matoshi
ЦП
7
Фабио Ферраро
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Нильс Райхмут
ЦП
96
Брайтон Лабо
ЦФ
74
Кристофер Ибейи
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Винлеф
ЛЗ
15
Нико Галешич
ЦЗ
42
Марко Зебич
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ПЗ
30
Фран Топич
ЛП
14
Йосип Мишич
ЦП
10
Габриэль Видович
ЦП
4
Лука Стойкович
ЦП
21
Матео Лисица
ПП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
4-4-2
25
Шпихер
27
Heule
16
Рот
5
Бамерт
37
Dähler
78
Matoshi
14
Кяйт
20
Райхмут
7
Ферраро
74
Ибейи
96
Лабо
4-5-1
40
Филипович
13
Tabinas
15
Галешич
42
Зебич
22
Винлеф
21
Лисица
14
Мишич
10
Видович
4
Стойкович
30
Топич
9
Бельо
Остались в запасе
Тун
Динамо Загреб
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Марио Ковачевич

Прогноз на победителя

«Динамо Загреб» имеет более сбалансированную игру и надежную оборону, тогда как «Тун» уступает в классе и регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа хорватского клуба с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Загреб» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Тун» и «Динамо Загреб» состоится 21 июля 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Тун» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Динамо Загреб»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Динамо Загреб Тун
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