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«Омония» – «Кайрат»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

21 июля 2026 9:00
Омония - Кайрат
22 июл. 2026, среда 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.17
«Кайрат» не проиграет (Х2)
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Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Омония» и «Кайрат» пройдет 22 июля 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум». Кипрский клуб подходит к игре после серии товарищеских матчей, а казахстанский коллектив уже прошел первый раунд и находится в отличной форме. Сможет ли «Омония» использовать фактор домашнего поля и прервать серию ничьих в личных встречах, или «Кайрат» продолжит свое победное шествие в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Омония» демонстрирует неплохую атакующую статистику: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) при шести пропущенных (1,2). В товарищеских встречах киприоты обыграли «Панэтоликос» (2:1) и «Динамо Бухарест» (2:1), а также разгромили «Аполлон» (5:2) в последнем матче чемпионата. Однако их оборона не всегда надежна, что может стать проблемой против организованной атаки «Кайрата». Домашняя поддержка и опыт выступлений в еврокубках (включая две ничьи с «Кайратом» в Лиге Конференций 2021 года) дают хозяевам уверенность, но их соперник сейчас находится на пике формы.

«Кайрат» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 15 голов в пяти матчах (в среднем 3,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Алматинцы уверенно прошли первый раунд, обыграв «Сутьеску» с общим счетом 4:1, а в чемпионате Казахстана разгромили «Атырау» (3:1) и «Окжетпес» (5:0). Их атака выглядит одной из самых мощных среди всех участников квалификации, а оборона практически не дает соперникам создавать моменты. В очных встречах с «Омонией» команды оба раза сыграли вничью, но с тех пор уровень «Кайрата» значительно вырос, и они намерены взять реванш за те нулевые ничьи и пробиться в следующий раунд.

Итоговый вывод: «Кайрат» имеет преимущество в текущей форме и классе, тогда как «Омония» уступает в атакующей эффективности и стабильности обороны. Учитывая, что казахстанский клуб уже показал свою готовность к еврокубкам на практике, а киприоты только готовились через товарищеские матчи, гости выглядят предпочтительнее. Однако домашнее поле и нулевые ничьи в истории могут помочь хозяевам, поэтому наиболее вероятным исходом является ничья, которая устроит обе команды, но «Кайрат» не проиграет. Наш прогноз – «Кайрат» не проиграет.

Форма и история личных встреч

«Кайрат» забивает в среднем три гола за матч и практически не пропускает, тогда как «Омония» пропускает более гола за игру и уступает в надежности защиты. В личных встречах команды обменялись нулевыми ничьями в Лиге Конференций 2021 года, но с тех пор уровень «Кайрата» значительно вырос, и сейчас они выглядят явным фаворитом в этом противостоянии. Учитывая текущую форму и класс гостей, «Кайрат» должен как минимум не проиграть в первом матче.

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига конференций, 6 тур
Омония
0 : 0
09.12.2021
Кайрат
Лига конференций, 1 тур
Кайрат
0 : 0
16.09.2021
Омония

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Омония
19
Фабиано
ВР
23
Фрэнсис Узохо
ВР
28
Мозес Одубаджо
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
27
Стефан Симич
ЦЗ
82
Андреас Христу
ПЗ
10
Анастасиос Хацийованис
ЛП
6
Карел Эйтинг
ЦП
74
Панайотис Андреу
ЦП
2
Иоаннис Кусулос
ПП
18
Михлали Маямбела
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
24
Александр Мрынский
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
3
Луиш Мата
ПЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
7
Жоржинью
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ЦП
28
Марк Гуаль
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
4-4-1
19
Фабиано
28
Одубаджо
5
Кулибали
27
Симич
82
Христу
10
Хацийованис
6
Эйтинг
74
Андреу
2
Кусулос
18
Маямбела
4-5-1
1
Анарбеков
3
Мата
25
Широбоков
44
Африко
24
Мрынский
6
Садыбеков
19
Юккола
7
Жоржинью
81
Бекболат
13
Оксанен
28
Гуаль
Остались в запасе
Омония
Кайрат
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин

Прогноз на победителя

«Кайрат» находится в великолепной форме, забивая в среднем три гола за матч и имея надежную оборону, тогда как «Омония» уступает в стабильности и атакующей мощи. Учитывая, что в личных встречах команды играли вничью, но сейчас «Кайрат» сильнее, наиболее вероятным исходом является то, что гости как минимум не проиграют. Рекомендуемая ставка – «Кайрат» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Омонией» и «Кайратом» состоится 22 июля 2026 года в Никосии на стадионе «ГСП Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Омония» – «Кайрат»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

2.17
«Кайрат» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Кайрат Омония
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