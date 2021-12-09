Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Омония - Кайрат
Омония - Кайрат: обзор матча 09 декабря 2021
Омония
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа H, 6 тур
0 : 0
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Кайрат
90'
+4
Желтая карточка
С. Кейлер
86'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
Ж. Пауло
86'
Замена
А. Буранчиев
️️️️
Д. Миканович
72'
Замена
Х. Канте
️️️️
А. Абикен
71'
Желтая карточка
Ф. Баньяк
65'
Желтая карточка
А. Абикен
Замена
Л. Лоизу
️️️️
П. Захариу
64'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Бачиру
57'
Замена
И. Атимвен
️️️️
Э. Ботик
57'
Замена
Т. Губочан
️️️️
Я. Лецяск
57'
45'
+2
Пенальти не реализован!
Ж. Пауло
39'
Желтая карточка
С. Покатилов
30'
Желтая карточка
Р. Дугалич
23'
Желтая карточка
Я. Горальски
15'
Желтая карточка
Д. Миканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Омония
1
Каспер Чоразка
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
82
Андреас Евангелу
ПЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
83
Андреас Асименос
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
44
Марко Щепович
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4-1-1-4
98
Узохо
26
Лецяск
26
Ланг
5
Панайоту
17
Псалтис
19
Бачиру
8
Харалампус
11
Ботик
57
Дуриш
9
Какулис
17
Захариу
3-2-3-2
92
Покатилов
3
Баньяк
20
Дугалич
28
Алип
24
Миканович
4
Кейлер
27
Косович
6
Горальски
96
Абикен
11
Пауло
11
Шушеначев
26
Лецяск
15
Губочан
15
Губочан
26
Лецяск
19
Бачиру
16
Гомес
16
Гомес
19
Бачиру
11
Ботик
80
Атимвен
80
Атимвен
11
Ботик
17
Захариу
75
Лоизу
75
Лоизу
17
Захариу
24
Миканович
20
Буранчиев
20
Буранчиев
24
Миканович
96
Абикен
24
Канте
24
Канте
96
Абикен
11
Пауло
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
11
Пауло
Остались в запасе
Омония
Кайрат
1
Каспер Чоразка
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
82
Андреас Евангелу
ПЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
83
Андреас Асименос
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Каспер Чоразка
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
82
Андреас Евангелу
ПЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
83
Андреас Асименос
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Омония - Кайрат
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Омония
Кайрат
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
10:58
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+