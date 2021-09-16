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Лига конференций 2026/2027
Кайрат - Омония
Кайрат - Омония: обзор матча 16 сентября 2021
Кайрат
16.09.2021, четверг, 17:30
Лига конференций, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Омония
90'
+1
Замена
А. Шеху
️️️️
П. Псалтис
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
В. Лав
80'
Желтая карточка
Ф. Баньяк
73'
69'
Желтая карточка
Э. Юсте
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Х. Канте
63'
Желтая карточка
Р. Алвеш
50'
46'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
И. Атимвен
45'
Замена
П. Захариу
️️️️
Ф. Папулис
Желтая карточка
Х. Канте
40'
35'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
13
Фотис Папулис
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Омония
5
Кико
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-1-1-2
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
3
Баньяк
13
Оганесян
27
Косович
16
Алвеш
19
Вагнер Лав
24
Канте
4-2-1-3
1
Фабиано
17
Псалтис
26
Ланг
5
Панайоту
26
Лецяск
19
Бачиру
16
Гомес
80
Атимвен
9
Какулис
6
Юсте
13
Папулис
19
Вагнер Лав
11
Алыкулов
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
24
Канте
11
Шушеначев
11
Шушеначев
24
Канте
17
Псалтис
4
Шеху
4
Шеху
17
Псалтис
80
Атимвен
75
Лоизу
75
Лоизу
80
Атимвен
13
Папулис
17
Захариу
17
Захариу
13
Папулис
Остались в запасе
Кайрат
Омония
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
5
Кико
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
1
Каспер Чоразка
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
5
Кико
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
1
Каспер Чоразка
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Кайрат - Омония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
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