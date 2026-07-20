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«Фенербахче» – «Гурник»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

20 июля 2026 8:51
Фенербахче - Гурник
21 июл. 2026, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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2.00
победа «Фенербахче» с форой (-2)
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Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Гурник Забже» пройдет 21 июля 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Турецкий гранд подходит к игре в великолепной форме, забивая в среднем 3,4 гола за последние пять матчей и пропуская менее одного мяча за игру. Польский клуб также неплохо выглядит в товарищеских встречах, но уступает сопернику в классе и опыте еврокубков. Сможет ли «Гурник Забже» навязать борьбу фавориту на его поле, или «Фенербахче» уверенно начнет свой путь в главном клубном турнире Европы?

Кто победит в матче

«Фенербахче» демонстрирует впечатляющую атакующую мощь: 17 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,4 за игру) при всего четырех пропущенных (0,8). В товарищеских встречах стамбульцы разгромили «Адмира Ваккер» (5:0), уверенно обыграли «Погонь» (4:0) и переиграли ЛАСК (2:1), не оставляя сомнений в своей готовности к еврокубковым баталиям. Домашняя поддержка на «Шюкрю Сараджоглу» станет дополнительным фактором, а опыт выступлений в Лиге чемпионов позволяет турецкому гранду чувствовать себя уверенно даже против организованных соперников. В составе хватает игроков, способных решить исход матча в одиночку, а их прессинг и быстрые атаки создают огромные проблемы для любой обороны.

«Гурник Забже» подходит к игре со скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (1,4 в среднем) и пять пропущенных (1,0). Команда провела ряд товарищеских встреч, в которых уступила «Леху» в Суперкубке (1:3), но сумела обыграть «Нордшелланд» (2:0) и сыграть вничью с «Тиролем» (0:0). Польский клуб делает ставку на организованную оборону и контратаки, однако против такого мощного соперника, как «Фенербахче», их защита вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Отсутствие опыта игр на таком уровне и необходимость играть на выезде добавляют сложностей, и вряд ли гости смогут преподнести сенсацию.

Итоговый вывод: «Фенербахче» является безоговорочным фаворитом благодаря более высокому классу игроков, впечатляющей форме и домашнему полю. «Гурник Забже» будет стараться играть вторым номером, но против такой атаки турецкого гранда их оборона вряд ли устоит. Учитывая разницу в классе, победа хозяев с крупным счетом выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – уверенная победа «Фенербахче».

Форма и история личных встреч

«Фенербахче» забивает в среднем более трех голов за матч и практически не пропускает, тогда как «Гурник Забже» уступает в атакующей мощи и стабильности. Ранее команды не встречались, однако текущая форма и класс турецкого клуба не оставляют сомнений в его превосходстве. Это означает, что хозяева должны уверенно побеждать в первом матче и создавать хороший задел перед ответной игрой.

Прогноз на победителя

«Фенербахче» демонстрирует великолепную атакующую игру и имеет подавляющее преимущество в классе, тогда как «Гурник Забже» уступает во всех компонентах и вряд ли сможет сдержать натиск хозяев на протяжении всего матча. Учитывая разницу в уровне и домашнюю поддержку, победа «Фенербахче» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Фенербахче» с форой (-2) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Гурник Забже» состоится 21 июля 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Фенербахче» – «Гурник»: смотреть онлайн

2.00
победа «Фенербахче» с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Гурник Фенербахче
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