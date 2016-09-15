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    Айкют Кочаман

    Тренер
    Имя Айкют
    Фамилия Кочаман
    Гражданство Турция
    Дата рождения 5 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коньяспор 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2016 Коньяспор 0 : 1 Шахтер
    08.12.2016 Коньяспор 0 : 1 Гент
    29.09.2016 Гент 2 : 0 Коньяспор
    20.10.2016 Коньяспор 1 : 1 Брага
    24.11.2016 Шахтер 4 : 0 Коньяспор
    03.11.2016 Брага 3 : 1 Коньяспор
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