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«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85

06 июня 2026 8:57
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
07 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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1.85
Тотал голов больше 2.5
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7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Заря Луганск».

«Динамо-2 Махачкала»

Махачкалинцы переживают настоящий кошмар: команда проигрывает в 5 последних матчах подряд и пропускает в 9 последних. Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.20 гола за игру (1 гол в 5 матчах). В прошлом туре поражение от «Ростов-2» (1:3). Команда выглядит безнадeжно.

«Заря Луганск»

Луганская «Заря» находится в неплохой форме: команда забивает в 4 последних матчах, в среднем 1.60 гола за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.80 в среднем. В прошлом туре победа над «Нефтяником» (3:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

  • 15-е место, 4 очка, лучший бомбардир: Саид Седрединов (2)
  • За 5 матчей: 0.20 забито, 2.60 пропущено
  • 5 поражений подряд
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • Атака – 1 гол в 5 матчах

«Заря Луганск»

  • 13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Михаил Захаров (3)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Победа над «Нефтяником» (3:0)

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»

«Динамо-2» в ужасной форме, проигрывает всем и пропускает пачками. «Заря» стабильно забивает и должна побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Зари Луганск»

1.85
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Заря Луганск РФ Динамо-2 Мх
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