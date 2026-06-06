7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Заря Луганск».

«Динамо-2 Махачкала»

Махачкалинцы переживают настоящий кошмар: команда проигрывает в 5 последних матчах подряд и пропускает в 9 последних. Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.20 гола за игру (1 гол в 5 матчах). В прошлом туре поражение от «Ростов-2» (1:3). Команда выглядит безнадeжно.

«Заря Луганск»

Луганская «Заря» находится в неплохой форме: команда забивает в 4 последних матчах, в среднем 1.60 гола за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.80 в среднем. В прошлом туре победа над «Нефтяником» (3:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

15-е место, 4 очка, лучший бомбардир: Саид Седрединов (2)

За 5 матчей: 0.20 забито, 2.60 пропущено

5 поражений подряд

Пропускают в 9 последних матчах

Атака – 1 гол в 5 матчах

«Заря Луганск»

13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Михаил Захаров (3)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Победа над «Нефтяником» (3:0)

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»

«Динамо-2» в ужасной форме, проигрывает всем и пропускает пачками. «Заря» стабильно забивает и должна побеждать.

Рекомендованные ставки