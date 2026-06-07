Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ: обзор матча 07 июня 2026

Динамо-2 Мх
07.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Заря Луганск РФ
6' Г. Будунов 23' Г. Будунов
63' Р. Романов (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Завершен
90' +1
Желтая карточка
Роман Романов
87'
Желтая карточка
Иван Глущенко
85'
Замена
Руслан Войцеховский ️️️️➡️️ Владислав Саушкин
Замена
Саид Седрединов ️️️️➡️️ Камиль Таштемиров
70'
Замена
Рамазан Алиев ️️️️➡️️ Гаджи Будунов
69'
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1! Роман Романов
Замена
Али Гулин ️️️️➡️️ Муса Манучев
57'
50'
Замена
Константин Антонец ️️️️➡️️ Данил Скрыпников
47'
Замена
Спартак Гогниев ️️️️➡️️ Артём Демагин
45'
Замена
Ян Балан ️️️️➡️️ Артем Шоларь
42'
Желтая карточка
Данил Скрыпников
ГОЛ! 2:0! Гаджи Будунов
Пас отдал Камиль Таштемиров
23'
ГОЛ! 1:0! Гаджи Будунов
Пас отдал Рамазан Магомедов
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2 Мх
5
Нияз Гюльмагомедов
ЛЗ
44
Ризван Ильясов
ЛЗ
17
Муса Манучев
ЛЗ
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
18
Андрей Ляшов
ПЗ
26
Элифхан Агабеков
ПЗ
97
Камиль Таштемиров
ЛП
28
Амин Гокгозов
ПП
98
Гаджи Будунов
ЦФ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
17
Иван Глущенко
ЛЗ
28
Артём Демагин
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЛЗ
4
Данил Скрыпников
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ПЗ
5
Владислав Саушкин
ПЗ
18
Артем Шоларь
ЛП
15
Валерий Титаренко
ЦП
7
Роман Романов
ПП
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Динамо-2 Мх
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
36
Зайнудин Зайнудинов
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
Заря Луганск РФ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Спартак Гогниев
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
35
Ян Балан
ЦЗ
3-2-2-2
18
Ляшов
5
Гюльмагомедов
44
Ильясов
17
Манучев
26
Агабеков
97
Таштемиров
28
Гокгозов
11
Магомедов
98
Будунов
3-2-3-1
16
Микитюк
19
Tsindrik
17
Глущенко
28
Демагин
5
Саушкин
3
Мулдаров
7
Романов
15
Титаренко
18
Шоларь
11
Захаров
98
Будунов
91
Алиев
91
Алиев
98
Будунов
17
Манучев
66
Гулин
66
Гулин
17
Манучев
97
Таштемиров
93
Седрединов
93
Седрединов
97
Таштемиров
4
Скрыпников
21
Антонец
21
Антонец
4
Скрыпников
28
Демагин
2
Гогниев
2
Гогниев
28
Демагин
5
Саушкин
43
Войцеховский
43
Войцеховский
5
Саушкин
18
Шоларь
35
Балан
35
Балан
18
Шоларь
Остались в запасе
Динамо-2 Мх
Заря Луганск РФ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
36
Зайнудин Зайнудинов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Остались в запасе
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
36
Зайнудин Зайнудинов
ЦЗ
Остались в запасе
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Статистика матча Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
3
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
19
Офсайды
3
0
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
8
Информация о матче
Главный судья:
V. Demyanchuk
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Динамо-2 Мх
Заря Луганск РФ
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Динамо-2 Мх
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+