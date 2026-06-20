Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9

20 июня 2026 10:52
Динамо-2 Мх - Кызылташ
21 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Фора (-1) на «Кызылташ»
Сделать ставку

21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Кызылташ».

«Динамо-2 Махачкала»

Махачкалинский дубль занимает 14-е место в турнирной таблице (8 очков после 11 туров). Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке и обороне. За последние пять игр забито всего три гола (0.60 в среднем), а пропущено девять (1.80 в среднем). В прошлом туре удалось сыграть вничью с «Рубином Ялта» (0:0), но до этого были поражения от «Ростова-2» (1:3) и «Астрахани» (0:2). Лучший бомбардир Гаджи Будунов отметился четырьмя мячами. Хозяева вряд ли смогут навязать борьбу более классному сопернику.

«Кызылташ»

Бахчисарайский клуб располагается на восьмом месте (17 очков). Команда демонстрирует яркую атакующую игру: за последние пять матчей забито девять голов (1.80 в среднем). Лучший бомбардир Редван Мемешев уже забил семь мячей. Однако оборона также пропускает много – десять голов за тот же период (2.00 в среднем). В прошлом туре «Кызылташ» уступил «Нефтянику» на своeм поле (1:2). Гости забивают в трeх последних матчах, но их защита остаeтся уязвимой.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

  • 14-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Гаджи Будунов (4)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

«Кызылташ»

  • 8-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Редван Мемешев (7)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 2.00 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»

«Кызылташ» выглядит явным фаворитом благодаря более высокому месту в таблице и мощной атаке. «Динамо-2» редко забивает и часто пропускает. Гости должны побеждать. Учитывая, что «Кызылташ» много забивает, а хозяева много пропускают, ставка на победу гостей с форой выглядит надeжной. Гол от хозяев маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Кызылташ» – коэффициент 1.9
  • Тотал голов меньше 2.5

1.90
Фора (-1) на «Кызылташ»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Кызылташ Динамо-2 Мх
Другие прогнозы
21.06.2026
03:00
2.15
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
Эквадор - Кюрасао
Победа Эквадора с форой (-2.5)
21.06.2026
07:00
2.00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
Тунис - Япония
победа Японии с форой (-1)
21.06.2026
10:00
1.65
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск - Динамо СПб
Фора (-1) на «Динамо СПб»
21.06.2026
12:00
1.82
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2 - Химик
Фора (-1) на «Химик»
21.06.2026
14:00
2.45
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ - Урал-2
«Урал-2» не проиграет
21.06.2026
14:00
3.35
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта - Динамо Брл
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 