21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Кызылташ».

«Динамо-2 Махачкала»

Махачкалинский дубль занимает 14-е место в турнирной таблице (8 очков после 11 туров). Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке и обороне. За последние пять игр забито всего три гола (0.60 в среднем), а пропущено девять (1.80 в среднем). В прошлом туре удалось сыграть вничью с «Рубином Ялта» (0:0), но до этого были поражения от «Ростова-2» (1:3) и «Астрахани» (0:2). Лучший бомбардир Гаджи Будунов отметился четырьмя мячами. Хозяева вряд ли смогут навязать борьбу более классному сопернику.

«Кызылташ»

Бахчисарайский клуб располагается на восьмом месте (17 очков). Команда демонстрирует яркую атакующую игру: за последние пять матчей забито девять голов (1.80 в среднем). Лучший бомбардир Редван Мемешев уже забил семь мячей. Однако оборона также пропускает много – десять голов за тот же период (2.00 в среднем). В прошлом туре «Кызылташ» уступил «Нефтянику» на своeм поле (1:2). Гости забивают в трeх последних матчах, но их защита остаeтся уязвимой.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

14-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Гаджи Будунов (4)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

«Кызылташ»

8-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Редван Мемешев (7)

За 5 матчей: 1.80 забито, 2.00 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»

«Кызылташ» выглядит явным фаворитом благодаря более высокому месту в таблице и мощной атаке. «Динамо-2» редко забивает и часто пропускает. Гости должны побеждать. Учитывая, что «Кызылташ» много забивает, а хозяева много пропускают, ставка на победу гостей с форой выглядит надeжной. Гол от хозяев маловероятен.

Рекомендованные ставки