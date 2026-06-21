Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 Мх - Кызылташ: обзор матча 21 июня 2026

Динамо-2 Мх
21.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
2 : 3
Завершен
Кызылташ
66' А. Гокгозов
42' М. Хашматулла 52' А. Забун 62' Р. Маргиев (П) 87' Р. Рамазанов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 Мх - Кызылташ
Завершен
90'
Замена
Семен Заец ️️️️➡️️ Редван Мемешев
87'
ГОЛ! 1:4! Ремзи Рамазанов
Пас отдал Руслан Маргиев
Желтая карточка
Андрей Ляшов
84'
Замена
Муса Манучев ️️️️➡️️ Рамазан Магомедов
82'
Желтая карточка
Ислам Михтеев
77'
70'
Замена
Валерий Дзён ️️️️➡️️ Тимур Габуев
ГОЛ! 1:3! Амин Гокгозов
Пас отдал Нияз Гюльмагомедов
66'
65'
Замена
Илья Зинченко ️️️️➡️️ Артем Забун
Замена
Ислам Михтеев ️️️️➡️️ Магомед-Саид Хидиров
63'
Замена
Саид Седрединов ️️️️➡️️ Камиль Таштемиров
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:3! Руслан Маргиев
52'
ГОЛ! 0:2! Артем Забун
45'
Замена
Данила Лукиных ️️️️➡️️ Эмир Лутфиев
44'
Желтая карточка
Ремзи Рамазанов
42'
ГОЛ! 0:1! Мосавер Хашматулла
Замена
Гаджи Будунов ️️️️➡️️ Рамазан Алиев
33'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2 Мх
5
Нияз Гюльмагомедов
ЛЗ
26
Элифхан Агабеков
ЛЗ
18
Андрей Ляшов
ЛЗ
44
Ризван Ильясов
ПЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ПЗ
66
Али Гулин
ПЗ
28
Амин Гокгозов
ЛП
97
Камиль Таштемиров
ПП
91
Рамазан Алиев
ЦФ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Кызылташ
34
Никита Репин
ВР
88
Мосавер Хашматулла
ЛЗ
41
Игорь Масленников
ЛЗ
19
Вадим Петренко
ЛЗ
17
Тимур Габуев
ПЗ
8
Руслан Маргиев
ПЗ
23
Ремзи Рамазанов
ПЗ
70
Егор Елесин
ЛП
7
Редван Мемешев
ПП
11
Эмир Лутфиев
ЦФ
10
Артем Забун
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Динамо-2 Мх
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
98
Гаджи Будунов
ЦЗ
Кызылташ
55
Данил Пятибратов
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
21
Данила Лукиных
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
9
Даниил Завадко
ЦЗ
14
Илья Зинченко
ЦЗ
35
Сергей Жигайлов
ЦЗ
3-2-2-2
6
Хидиров
5
Гюльмагомедов
26
Агабеков
18
Ляшов
66
Гулин
28
Гокгозов
97
Таштемиров
11
Магомедов
91
Алиев
3-2-2-2
34
Репин
8
Маргиев
88
Хашматулла
41
Масленников
23
Рамазанов
19
Петренко
7
Мемешев
70
Елесин
10
Забун
11
Лутфиев
11
Магомедов
17
Манучев
17
Манучев
11
Магомедов
6
Хидиров
49
Михтеев
49
Михтеев
6
Хидиров
97
Таштемиров
93
Седрединов
93
Седрединов
97
Таштемиров
91
Алиев
98
Будунов
98
Будунов
91
Алиев
17
Габуев
7
Дзён
7
Дзён
17
Габуев
11
Лутфиев
21
Лукиных
21
Лукиных
11
Лутфиев
7
Мемешев
17
Заец
17
Заец
7
Мемешев
10
Забун
14
Зинченко
14
Зинченко
10
Забун
Остались в запасе
Динамо-2 Мх
Кызылташ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
55
Данил Пятибратов
ЦЗ
9
Даниил Завадко
ЦЗ
35
Сергей Жигайлов
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
Остались в запасе
55
Данил Пятибратов
ЦЗ
9
Даниил Завадко
ЦЗ
35
Сергей Жигайлов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Динамо-2 Мх - Кызылташ
2
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
0
4
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Динамо-2 Мх
Кызылташ
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Динамо-2 Мх
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+