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«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55

12 июня 2026 8:45
Кызылташ - Нефтяник
13 июн. 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
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1.55
Тотал голов больше 2.5
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13 июня 2026 года в 17:00 в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Кызылташ» и «Нефтяник».

«Кызылташ»

Бахчисарайский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (20 очков после 11 туров). Команда демонстрирует результативную атаку: в среднем 2.20 гола за последние пять игр (11 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Редван Мемешев уже забил семь мячей. Оборона действует менее надeжно: 1.80 пропущенных в среднем, причeм клуб пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре «Кызылташ» на выезде обыграл «Спартак-Нальчик» (1:0).

«Нефтяник»

Избербашский клуб находится в зоне вылета, занимая 14-е место (9 очков). Команда переживает кризис: три поражения подряд, пропускает в трeх последних матчах. Оборона выглядит катастрофически – в среднем 3.20 пропущенных за пять игр (16 голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 1.00 гола за игру. В прошлом туре «Нефтяник» уступил «Ростову-2» (1:3). Гости являются явными аутсайдерами.

Факты о командах

«Кызылташ»

  • 4-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Редван Мемешев (7)
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • Пропускают в 5 из 7 матчей

«Нефтяник»

  • 14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Гусейн Караев (2)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 3.20 пропущено
  • 3 поражения подряд
  • Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кызылташ» – «Нефтяник»

«Кызылташ» обладает мощной атакой и играет дома против одного из худших коллективов лиги. «Нефтяник» пропускает в среднем более трeх голов за матч и находится в глубоком кризисе. Хозяева обязаны побеждать с комфортной разницей. Учитывая слабость обороны гостей, ставка на результативность выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Фора (-1) на «Кызылташ»

1.55
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нефтяник Кызылташ
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