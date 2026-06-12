13 июня 2026 года в 17:00 в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Кызылташ» и «Нефтяник».

«Кызылташ»

Бахчисарайский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (20 очков после 11 туров). Команда демонстрирует результативную атаку: в среднем 2.20 гола за последние пять игр (11 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Редван Мемешев уже забил семь мячей. Оборона действует менее надeжно: 1.80 пропущенных в среднем, причeм клуб пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре «Кызылташ» на выезде обыграл «Спартак-Нальчик» (1:0).

«Нефтяник»

Избербашский клуб находится в зоне вылета, занимая 14-е место (9 очков). Команда переживает кризис: три поражения подряд, пропускает в трeх последних матчах. Оборона выглядит катастрофически – в среднем 3.20 пропущенных за пять игр (16 голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 1.00 гола за игру. В прошлом туре «Нефтяник» уступил «Ростову-2» (1:3). Гости являются явными аутсайдерами.

Факты о командах

«Кызылташ»

4-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Редван Мемешев (7)

За 5 матчей: 2.20 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 5 из 7 матчей

Пропускают в 5 из 7 матчей

«Нефтяник»

14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Гусейн Караев (2)

За 5 матчей: 1.00 забито, 3.20 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кызылташ» – «Нефтяник»

«Кызылташ» обладает мощной атакой и играет дома против одного из худших коллективов лиги. «Нефтяник» пропускает в среднем более трeх голов за матч и находится в глубоком кризисе. Хозяева обязаны побеждать с комфортной разницей. Учитывая слабость обороны гостей, ставка на результативность выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки