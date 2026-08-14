Матч 6-го тура Первой лиги между «Челябинском» и московским «Торпедо» пройдет 15 августа в Челябинске. Хозяева располагаются на 11-й строчке с 6 очками, тогда как гости идут на 10-м месте с 7 баллами. Обе команды имеют близкие показатели, но «Торпедо» выглядит стабильнее в атаке, забивая в 10 из 12 последних матчей, тогда как «Челябинск» пропускает в 9 из 11 последних встреч. При этом в очных встречах «Торпедо» забивает в четырех последних матчах против этого соперника. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые набрали хороший ход и стремятся подняться в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Челябинска» говорит прежде всего фактор домашнего поля и атакующий потенциал. Хозяева забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 1,40 раза за матч. В предыдущем туре «Челябинск» уступил «Ротору» (1-4), но до этого одержал победу над «Волгой Ульяновск» (2-0). Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Торпедо» будет крайне сложно, особенно учитывая, что гости стабильно забивают в очных встречах.

«Торпедо» подходит к матчу с более уверенной статистикой. Команда забивает в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,20 раза за матч. В очных встречах с «Челябинском» гости также забивают в четырех последних матчах, что дает им психологическое преимущество. Оборона москвичей выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, хотя и пропускают в четырех последних матчах. В последнем туре «Торпедо» уступило «Сочи» (1-2), но до этого обыграло «Волгу Ульяновск» (3-1) и сыграло вничью с «Шинником» (1-1). Команда стабильно забивает, и против слабой обороны «Челябинска» у нее есть все шансы на успех.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Торпедо» выглядит предпочтительнее за счет более стабильной атаки и лучшей игры в обороне. «Челябинск» может забить дома, но его уязвимая защита вряд ли выдержит атакующий потенциал соперника. Учитывая, что гости выше в таблице и имеют историческое преимущество в очных встречах, они являются фаворитами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Торпедо» имеет преимущество в атаке – гости забивают в четырех последних матчах против «Челябинска». При этом хозяева дома в последней личной встрече уступили (0-1). Текущая форма «Торпедо» стабильнее: команда реже проигрывает и больше забивает, тогда как «Челябинск» часто пропускает и имеет отрицательную разницу мячей (-1). Учитывая эти факторы, «Торпедо» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торпедо». Гости имеют преимущество в текущей форме (забивают в 10 из 12 последних матчей), стабильно забивают в очных встречах с «Челябинском» и играют против соперника, который пропускает в девяти из одиннадцати последних матчей. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают, что должно позволить «Торпедо» реализовать свои моменты. Ожидаем, что московский клуб возьмет три очка. Ставка: победа «Торпедо» с коэффициентом 2,15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Челябинском» и «Торпедо» состоится 15 августа 2026 года в Челябинске и начнется в 13-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.