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«Челябинск» – «Торпедо»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

14 августа 2026 8:13
Челябинск - Торпедо
15 авг. 2026, суббота 13:30 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Торпедо»
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Матч 6-го тура Первой лиги между «Челябинском» и московским «Торпедо» пройдет 15 августа в Челябинске. Хозяева располагаются на 11-й строчке с 6 очками, тогда как гости идут на 10-м месте с 7 баллами. Обе команды имеют близкие показатели, но «Торпедо» выглядит стабильнее в атаке, забивая в 10 из 12 последних матчей, тогда как «Челябинск» пропускает в 9 из 11 последних встреч. При этом в очных встречах «Торпедо» забивает в четырех последних матчах против этого соперника. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые набрали хороший ход и стремятся подняться в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Челябинска» говорит прежде всего фактор домашнего поля и атакующий потенциал. Хозяева забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 1,40 раза за матч. В предыдущем туре «Челябинск» уступил «Ротору» (1-4), но до этого одержал победу над «Волгой Ульяновск» (2-0). Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Торпедо» будет крайне сложно, особенно учитывая, что гости стабильно забивают в очных встречах.

«Торпедо» подходит к матчу с более уверенной статистикой. Команда забивает в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,20 раза за матч. В очных встречах с «Челябинском» гости также забивают в четырех последних матчах, что дает им психологическое преимущество. Оборона москвичей выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, хотя и пропускают в четырех последних матчах. В последнем туре «Торпедо» уступило «Сочи» (1-2), но до этого обыграло «Волгу Ульяновск» (3-1) и сыграло вничью с «Шинником» (1-1). Команда стабильно забивает, и против слабой обороны «Челябинска» у нее есть все шансы на успех.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Торпедо» выглядит предпочтительнее за счет более стабильной атаки и лучшей игры в обороне. «Челябинск» может забить дома, но его уязвимая защита вряд ли выдержит атакующий потенциал соперника. Учитывая, что гости выше в таблице и имеют историческое преимущество в очных встречах, они являются фаворитами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Торпедо» имеет преимущество в атаке – гости забивают в четырех последних матчах против «Челябинска». При этом хозяева дома в последней личной встрече уступили (0-1). Текущая форма «Торпедо» стабильнее: команда реже проигрывает и больше забивает, тогда как «Челябинск» часто пропускает и имеет отрицательную разницу мячей (-1). Учитывая эти факторы, «Торпедо» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
3
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
2.33
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Торпедо
2 : 3
20.07.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
0 : 4
15.08.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Челябинск
0 : 1
23.03.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Торпедо
2 : 3
20.07.2025
Челябинск

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
31
Марк Переверзев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
17
Илья Берковский
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
2-2-2-3-1
31
Переверзев
72
Бем
50
Лысцов
26
Байтуков
6
Макаров
70
Левин
77
Самойлов
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
11
Апеков
17
Берковский
24
Погосов
10
Цыпченко
79
Каштанов
6
Макаров
44
Русяев
44
Русяев
6
Макаров
70
Левин
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
70
Левин
7
Сафронов
74
74
7
Сафронов
29
Урванцев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
29
Урванцев
2
Бозов
3
Иваньков
3
Иваньков
2
Бозов
17
Берковский
44
Корнюшин
44
Корнюшин
17
Берковский
90
Роганович
7
Юшин
7
Юшин
90
Роганович
Остались в запасе
Челябинск
Торпедо
93
Илья Тусеев
ВР
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
21
Артур Галоян
АП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
21
Артур Галоян
АП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Александр Сторожук

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торпедо». Гости имеют преимущество в текущей форме (забивают в 10 из 12 последних матчей), стабильно забивают в очных встречах с «Челябинском» и играют против соперника, который пропускает в девяти из одиннадцати последних матчей. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают, что должно позволить «Торпедо» реализовать свои моменты. Ожидаем, что московский клуб возьмет три очка. Ставка: победа «Торпедо» с коэффициентом 2,15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Челябинском» и «Торпедо» состоится 15 августа 2026 года в Челябинске и начнется в 13-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Челябинск» – «Торпедо»: смотреть онлайн

2.15
Победа «Торпедо»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Торпедо Челябинск
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