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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
Алексей Каштанов
€ 500 тыс
Алексей Каштанов
Торпедо
13 марта 1996 (30)
#79 | Нападающий
192 см | 85 кг
Россия
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Видео
В Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча
2025.09.20 19:49
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день
2025.09.11 21:43
1
Фото
Вылетевший «Факел» сообщил об уходе четырех игроков
2025.05.26 16:59
2
Футболист РПЛ: «Я весил 115 кг, работал в «Пятерочке», ел что хотел»
2024.11.28 12:57
9
Каштанов раскрыл ежемесячные траты: «Отдаю 70% зарплаты на ипотеку»
2024.11.04 20:00
Форвард «Факела»: «В «Спартак» пошел бы на любую зарплату – я ничем не хуже Николсона»
2024.10.31 16:58
27
«Он что-то принимает, он больной на голову»: Каштанов – о форварде из РПЛ
2024.10.31 12:14
5
Форвард «Факела» рассказал, что каждый день вдохновляется Роналду
2024.10.30 13:56
1
Каштанов: «Как «Зенит» может быть позором российского футбола?»
2024.10.29 17:17
6
«Мне жена не разрешила бы перейти из «Спартака» в «Зенит»: Каштанов осудил Соболева
2024.10.29 12:06
22
Каштанов из «Факела» прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю: «Это ненормально, Максим думать не любит»
2024.10.28 11:03
3
Форвард «Факела»: «За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии»
2024.10.27 14:14
Стало известно, кому из игроков «Факела» досталась футболка Пьянича
2024.10.26 21:31
7 зенитовцев попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.21 15:17
3
Фото
«Факел» арендовал нападающего «Урала»
2024.08.29 20:20
1
Каштанов из «Урала» заявил о неадекватности судейства в матче Первой лиги
2024.07.20 16:42
1
Гончаренко раскритиковал форварда «Урала» после поражения от «Ростова»
2024.04.25 19:26
1
Каштанов: «Гончаренко после моего удаления в матче с «Динамо» сказал, что я дуралей»
2024.04.15 11:30
4
«Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»
2023.12.22 13:50
Каштанов из «Урала» упрекнул партнеров в бесхарактерности в матче с «Ахматом»
2023.04.09 13:26
«Урал» выкупил Каштанова за 500 тысяч
2022.12.31 13:42
3
Видео
«Ставим на повтор и кайфуем». В «Урале» выбрали лучший гол первой части сезона
2022.12.14 08:15
1
Каштанов из «Урала» рассказал, в чем превосходит Дзюбу
2022.12.04 12:04
Фото
Только 3 футболиста в сезоне РПЛ выиграли 90+ верховых единоборств
2022.11.18 23:44
1
Фото
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.11.01 17:40
2
Президент «Урала» отказался отвечать на вопрос о выкупе Каштанова
2022.11.01 13:48
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в октябре
2022.11.01 11:21
5
«В рот его ***». Нападающий «Урала» Каштанов – после удаления в матче с «Сочи»
2022.10.20 22:13
11
Фото
В «Урале» определили лучшего игрока сентября
2022.10.16 13:35
Фото
«Урал» арендовал нападающего Каштанова
2022.06.17 00:33
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Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
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Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
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Еще один защитник покинет расположение сборной России
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Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
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«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
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«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
Вчера, 21:21
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Карпин назвал хромающего игрока сборной России
Вчера, 20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
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