Футболист РПЛ: «Я весил 115 кг, работал в «Пятерочке», ел что хотел»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», рассказал о своей жизни до профессионального футбола.
– Вы в интервью пресс-службе «Факела» сказали, что как-то весили 115 кг...
– Ну да, было такое. 115... Не следил за собой. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. То ночная смена, то дневная. Никакого нормального режима.
Спортом толком не занимался. Поигрывал на КФК... Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла.
– А в «Пятерочке» на кассе работали?
– Нет. На складе. Не вижу в этом ничего зазорного. У меня же жена, двое детей. Понимал всю степень ответственности. Добытчиком в семье должен быть мужчина.
Я всегда хотел, чтобы моя жена не работала, а воспитывала детей. И сейчас так и происходит. Это тоже огромный труд.
В наше время тяжело воспитать достойных детей. Сын у меня на хоккей ходит, дочка – на танцы. И моя супруга устает не меньше меня.
- 28-летний форвард в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
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