Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболист РПЛ: «Я весил 115 кг, работал в «Пятерочке», ел что хотел»

Футболист РПЛ: «Я весил 115 кг, работал в «Пятерочке», ел что хотел»

28 ноября 2024, 12:57
9

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», рассказал о своей жизни до профессионального футбола.

– Вы в интервью пресс-службе «Факела» сказали, что как-то весили 115 кг...

– Ну да, было такое. 115... Не следил за собой. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. То ночная смена, то дневная. Никакого нормального режима.

Спортом толком не занимался. Поигрывал на КФК... Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла.

– А в «Пятерочке» на кассе работали?

– Нет. На складе. Не вижу в этом ничего зазорного. У меня же жена, двое детей. Понимал всю степень ответственности. Добытчиком в семье должен быть мужчина.

Я всегда хотел, чтобы моя жена не работала, а воспитывала детей. И сейчас так и происходит. Это тоже огромный труд.

В наше время тяжело воспитать достойных детей. Сын у меня на хоккей ходит, дочка – на танцы. И моя супруга устает не меньше меня.

  • 28-летний форвард в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
В Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день 1
Вылетевший «Факел» сообщил об уходе четырех игроков 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Каштанов Алексей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1732788838
...ну, что, Каштан, везухи тебе в дальнейшем!... Не всё ж для других горячие каштаны из огня таскать)...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1732791327
При росте 192 см и изобилии на продуктовом складе 115 кг - ничего удивительного. ))
Ответить
FCSpartakM
1732801283
Не очень понятно,зачем такие полупрофи в РПЛ нужны, тип Пальцева или Каштанова. Там же не уровень условного Широкова.
Ответить
Spartak_forv@
1732804970
Встречаются как-то евро,финансовые нарушения,Манчестер Сити и Алексей Каштанов.И всем 115
Ответить
balam
1732814152
рад за парня.пораньше бы конечно
Ответить
russkiisergei
1732818140
работал в пятерочке и ел что хотел? воровал что ли*?
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
9
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
1
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
1
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
9
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+