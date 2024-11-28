Футболист РПЛ: «Я весил 115 кг, работал в «Пятерочке», ел что хотел»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», рассказал о своей жизни до профессионального футбола.

– Вы в интервью пресс-службе «Факела» сказали, что как-то весили 115 кг...

– Ну да, было такое. 115... Не следил за собой. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. То ночная смена, то дневная. Никакого нормального режима.

Спортом толком не занимался. Поигрывал на КФК... Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла.

– А в «Пятерочке» на кассе работали?

– Нет. На складе. Не вижу в этом ничего зазорного. У меня же жена, двое детей. Понимал всю степень ответственности. Добытчиком в семье должен быть мужчина.

Я всегда хотел, чтобы моя жена не работала, а воспитывала детей. И сейчас так и происходит. Это тоже огромный труд.

В наше время тяжело воспитать достойных детей. Сын у меня на хоккей ходит, дочка – на танцы. И моя супруга устает не меньше меня.

28-летний форвард в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов