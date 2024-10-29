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  • «Мне жена не разрешила бы перейти из «Спартака» в «Зенит»: Каштанов осудил Соболева

«Мне жена не разрешила бы перейти из «Спартака» в «Зенит»: Каштанов осудил Соболева

29 октября 2024, 12:06
22

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов осудил зенитовца Александра Соболева за трансфер из «Спартака».

«Я бы на месте Соболева не перешел бы из «Спартака» в «Зенит». Это неправильно, конечно.

Да, «Спартак» не выигрывает титулы сейчас, но есть традиции, которые надо чтить. Мне жена не разрешила бы перейти, не дала бы подписать контракт.

Деньги? Ну и что? Не в деньгах счастье. Для меня счастье, чтобы бабушка была жива-здорова. Чтобы с сыном и женой было все хорошо. Не надо суммами меряться. Соболев зарабатывает, пусть, дай бог», – сказал Каштанов.

  • В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • В московском клубе он провел 4,5 сезона.
  • Каштанов ранее играл за «Урал».

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Спартак Каштанов Алексей Соболев Александр
Комментарии (22)
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Алим Терек
1730194061
подкаблучник?
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Garrincha58
1730194696
А тебе ни Спартак ни тем более Зенит не светит вообще научись сначала голы забивать, а я зыком трепаться любой может особенно наши комментаторы
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andrei-sarap-yandex
1730195315
а жена деньги любит ??????? на первом месте семья..а семья нуждается в деньгах.....СОБОЛЕВ не спартаковец как и ЕРОХИН.....почему ЕРОХИН не остался в БАРНАУЛ ИЛИ В ШЕРИФ ТИРАСПОЛЬ ??????? СПОРТ это деньги и конкуренция.......почему КРУГОВОЙ НЕ ОСТАЛСЯ В ЗЕНИТЕ ?????
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acor94
1730196842
Осуждаю Каштанова за переход из Екатеринбурга в Воронеж. Не в рпл счастье!
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Лицом_на_клаве
1730197387
Соболев в Зените получает меньше, чем в Спартаке. Просто ему не захотелось быть вечным середняком.
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docndoc
1730197440
Прошли уже те времена, когда за ромбик ( ну или другую какую эмблему) люди пластались и были готовы умереть.. Сейчас только бабки, господа..
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vvv123
1730200613
Да кто бы Каштанку-неумеху в Зенит пригласил? Дельфина хоть Саша Керж в Томи еще вырастил, а ты то с какого боку-припеку? Деньги ему, вишь, не нужны. Никто не дает, вот и не нужны, якобы!
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ilich55
1730201572
Интервью ни о чём. "Я бы на месте...", " «Спартак» не выигрывает титулы...", "Мне жена не разрешила...." бабушку зачем-то приплёл, какие-то традиции чтит. Ну, и чтил бы традиции Урала или бывших арендаторов: «Калуга», «Мебельщик» (Дятьково), «Квант», «Кызылташ», «Росич», «Родина».
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шахта Заполярная
1730205847
А что не правильного сказал. Все сказано по делу. Порядочным человеком нынче не модно быть, модно быть соболем, за три копейки и мать родную продадут
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Рыло свина
1730214801
Каштан ты что в Спартаке? и в Зенит тебя не зовут! думаю она тебе запретила пероходить из Барсы в Реал и кое-что ещё и коечто такое о чём не говорят, чему не учат футболистов!
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