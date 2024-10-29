«Мне жена не разрешила бы перейти из «Спартака» в «Зенит»: Каштанов осудил Соболева

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов осудил зенитовца Александра Соболева за трансфер из «Спартака».

«Я бы на месте Соболева не перешел бы из «Спартака» в «Зенит». Это неправильно, конечно.

Да, «Спартак» не выигрывает титулы сейчас, но есть традиции, которые надо чтить. Мне жена не разрешила бы перейти, не дала бы подписать контракт.

Деньги? Ну и что? Не в деньгах счастье. Для меня счастье, чтобы бабушка была жива-здорова. Чтобы с сыном и женой было все хорошо. Не надо суммами меряться. Соболев зарабатывает, пусть, дай бог», – сказал Каштанов.