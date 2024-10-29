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  • Каштанов: «Как «Зенит» может быть позором российского футбола?»

Каштанов: «Как «Зенит» может быть позором российского футбола?»

29 октября 2024, 17:17
6

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

  • Фанаты многих команд РПЛ уже 5 месяцев скандируют эту оскорбительную фразу.
  • Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.

– Фанаты «Факела» зародили кричалку: «Зенит» – позор российского футбола». Ее подхватили уже многие клубы. Вы считаете «Зенит» позором нашего футбола?

– Нет, не считаю. Как «Зенит» может быть позором российского футбола? Для меня все команды одинаковые, всем я рад.

Ненависти к «Зениту» у меня нет. У меня ничего в российском футболе не вызывает чувства позора.

– Как бы вы реагировали, если бы в вашей команде было столько иностранцев, как в «Зените»? Выходил бы один Каштанов и 10 бразильцев.

– Давайте смотреть по спортивной составляющей: надеюсь, там все решается именно так. Вот вы кого поставите в нападение – Соболева или Кассьерру?

– Соболева. Чтобы играли русские.

– А я считаю, что Кассьерра сильнее. Приезжает хороший легионер – пускай играет. Мне в «Урале» Сиссе нравился, например.

– Но в российском «Зените» на поле в стартовом составе выходят, по сути, два россиянина – у них Сантос уже не легионер.

– Если бы я играл 10 лет в Бразилии, мне бы тоже паспорт дали.

Не обращайте на это внимание – Фернандесу тоже давали гражданство, и что из этого?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Каштанов Алексей
Комментарии (6)
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...уефан
1730212021
...опять, жена со своими запретами...
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БАЗАРА НЕТ
1730212469
Правильно говорит! А кричат люди ничего не соображающие не только в футболе а и вообще! Толпа которой сказали указали что кричать и когда
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Азбука
1730215328
Фернандесу и Гильерме тоже давали гражданство, но это было другое. Там были игроки столичных клубов, а тут какой-то Зенит))
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andrei-sarap-yandex
1730216377
ТОЛПА ДЕБИЛОВ КРИЧАТ.......БАВАРИЯ И РЕАЛ ТОЖЕ ПОЗОР ИХ СТРАН......
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Cleaner
1730223926
Каштанов решил на фоне Зенита ПОПИАРИТЬСЯ...(((
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raritet
1730230870
Каштанов оказывается вполне адекватный молодой футболист , что не так часто встречается в этом мире. Логика его мышления вызывает симпатии. В самом деле. Мир давно изменился. Уже и в немецких клубах скоро не будет немцев , а вы все о бразильцах . Если из Краснодара убрать гастарбайтеров , то команду можно сразу в ФНЛ.
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