Каштанов: «Как «Зенит» может быть позором российского футбола?»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Фанаты многих команд РПЛ уже 5 месяцев скандируют эту оскорбительную фразу.

Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.

– Фанаты «Факела» зародили кричалку: «Зенит» – позор российского футбола». Ее подхватили уже многие клубы. Вы считаете «Зенит» позором нашего футбола?

– Нет, не считаю. Как «Зенит» может быть позором российского футбола? Для меня все команды одинаковые, всем я рад.

Ненависти к «Зениту» у меня нет. У меня ничего в российском футболе не вызывает чувства позора.

– Как бы вы реагировали, если бы в вашей команде было столько иностранцев, как в «Зените»? Выходил бы один Каштанов и 10 бразильцев.

– Давайте смотреть по спортивной составляющей: надеюсь, там все решается именно так. Вот вы кого поставите в нападение – Соболева или Кассьерру?

– Соболева. Чтобы играли русские.

– А я считаю, что Кассьерра сильнее. Приезжает хороший легионер – пускай играет. Мне в «Урале» Сиссе нравился, например.

– Но в российском «Зените» на поле в стартовом составе выходят, по сути, два россиянина – у них Сантос уже не легионер.

– Если бы я играл 10 лет в Бразилии, мне бы тоже паспорт дали.

Не обращайте на это внимание – Фернандесу тоже давали гражданство, и что из этого?