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  • Гончаренко раскритиковал форварда «Урала» после поражения от «Ростова»

Гончаренко раскритиковал форварда «Урала» после поражения от «Ростова»

25 апреля 2024, 19:26
1

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко недоволен игрой своего форварда Алексея Каштанова в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

  • Каштанов вышел на замену на 58-й минуте.
  • 28-летний игрок стоит 900 тысяч евро.
  • В сезоне РПЛ у Каштанова 20 матчей, 5 голов.

– По ходу матча видно, что вы недовольны нереализованными моментами от Каштанова. Что будете делать?

– Иногда нужно говорить так, как есть. Лeше Каштанову нужно принять одну ситуацию – после забитого мяча игра не останавливается, следующий матч очень быстрый, нужно забивать в одном гол и на этом не останавливаться.

Он часто полностью выключается после забитого мяча. Его глупая красная карточка, полученная в матче с «Динамо», он выпал из следующей игры, связана с этим. Он должен понять, что есть гол, есть продолжение игры и следующий матч. После того, как он забивает, мы не можем найти его долгое время. Так есть, мы должны об этом говорить. Возможно, он услышит таким образом. Потому что то, что говорим на тренировке, он пока не принимает.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Урал Каштанов Алексей Гончаренко Виктор
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