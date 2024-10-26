Стало известно, кому из игроков «Факела» досталась футболка Пьянича

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов впечатлен игрой полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

В 13-м туре РПЛ команды сыграли вничью (0:0).

«Посмотрите на Пьянича. Перед тем, как принять мяч, он покрутит головой 50 раз. Просто посмотрите на его передачи. Хотелось спросить в перерыве у Ивана Облякова или у других ребят: «Получаете удовольствие с ним, кайфуете?».

Заметно, что игрок европейского уровня. Приятно, что такие футболисты приезжают. Честно скажу, я взял его футболку с автографом, мне приятно. Я – фанат футбола до мозга костей, для меня это что-то с чем-то, что такая футболка ко мне попала», – сказал Каштанов.