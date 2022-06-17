«Урал» арендовал нападающего Каштанова

«Урал» объявил о переходе форварда «Родины» Алексея Каштанова. Его арендовали на один сезон.
26-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург, где прошел медицинское обследование.
«Очень рад оказаться в «Урале»! Для меня это большой шаг вперeд. Давно хотел попробовать свои силы в Премьер-лиге.
Впереди важная работа на сборах. Уже завтра первая тренировка. Приветствую всех местных болельщиков. Жду встречи с вами!» – сказал нападающий.
- В составе «Родины» Каштанов забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
- Прошлый сезон он провел в аренде в ульяновской «Волге» – 13+5 в 20 играх.
- Рыночная стоимость новичка «Урала» – 300 тысяч евро.
Источник: сайт «Урала»