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«Урал» арендовал нападающего Каштанова

«Урал» объявил о переходе форварда «Родины» Алексея Каштанова. Его арендовали на один сезон.

26-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург, где прошел медицинское обследование.

«Очень рад оказаться в «Урале»! Для меня это большой шаг вперeд. Давно хотел попробовать свои силы в Премьер-лиге.

Впереди важная работа на сборах. Уже завтра первая тренировка. Приветствую всех местных болельщиков. Жду встречи с вами!» – сказал нападающий.

  • В составе «Родины» Каштанов забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
  • Прошлый сезон он провел в аренде в ульяновской «Волге» – 13+5 в 20 играх.
  • Рыночная стоимость новичка «Урала» – 300 тысяч евро.

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Источник: сайт «Урала»

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