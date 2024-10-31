«Он что-то принимает, он больной на голову»: Каштанов – о форварде из РПЛ

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов восхищен игрой Джона Кордобы из «Краснодара».
«В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живет футболом.
У него менталитет победителя. Мне кажется, он что-то принимает, – он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает – круто! Человек в Испании и Германии поиграл – на действительно хорошем уровне», – сказал Каштанов.
- Кордоба с 7 голами идет в списке бомбардиров РПЛ на 3-м месте.
- «Краснодар» лидирует в лиге.
- У Кордобы летом истекает контракт.
Источник: «Р-Спорт»