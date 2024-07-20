Каштанов из «Урала» заявил о неадекватности судейства в матче Первой лиги

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о судействе в матче 2-го тура Первой лиги против «Шинника» (2:1).

В поле судил петербуржец Константин Аверьянов.

– Вы часто вступали вступали в споры с арбитром. Недовольны его работой?

– Вы видели, как он судил?

– Видел.

– Ну, что скажите? Это адекватно вообще?

– Вы как думаете?

– Я думаю, нет. Условно я нахожусь за 15 метров от борьбы – он мне желтую дает. Как можно так судить? Я не понял,.