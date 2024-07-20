Каштанов из «Урала» заявил о неадекватности судейства в матче Первой лиги

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о судействе в матче 2-го тура Первой лиги против «Шинника» (2:1).
- В поле судил петербуржец Константин Аверьянов.
– Вы часто вступали вступали в споры с арбитром. Недовольны его работой?
– Вы видели, как он судил?
– Видел.
– Ну, что скажите? Это адекватно вообще?
– Вы как думаете?
– Я думаю, нет. Условно я нахожусь за 15 метров от борьбы – он мне желтую дает. Как можно так судить? Я не понял,.
- У «Урала» 2 победы на старте подряд.
- У «Шинника» 2 поражения на старте подряд.
Источник: «Спорт день за днем»