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  • Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»

Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»

Сегодня, 18:07
7

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов критически высказался о решении оставить московское «Торпедо» в Первой лиге.

«Торпедо» завершило сезон-2024/25 на 2 месте в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Однако КДК РФС исключил клуб из состава участников МИР РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей в нескольких играх Первой лиги. Бюро исполкома РФС заменило «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург», но московский клуб получил лицензию РФС-2 и был включен в состав участников Первой лиги в стартующем сезоне.

Владислав Радимов считает, что решение по «Торпедо» неверно. «Учитывая, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее, и их оставили в этой лиге? Так себе решение! Болельщики и игроки ни в чем не виноваты. Виновата горстка людей, но отвечать придется всем», – сказал Радимов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

  • Клуб «Торпедо» был наказан в соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС.
  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 5 лет, генеральный директор Валерий Скородумов – на 10 лет.
  • Старт нового розыгрыша МИР РПЛ запланирован на 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Торпедо Радимов Владислав
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Комментарии (7)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752333211
Воронье слетелось...Ещё никто ничего не доказал,суда не было,а уже Торпедо наказали и люди без принципов это уже все поддерживают...
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subbotaspartak
1752336276
Болельщики и игроки ни в чем не виноваты....и в ФНЛ они не нужны. Логика?
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russkiisergei
1752338228
позорники тоже судей подкупали! считает вся Россия, что зенит вообще надо исключить из России!!!
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skobarify
1752338422
Кто такой Радимов, чтобы решать кому и где играть?
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Skull_Boy
1752339737
Как и ты на тренерском мостике, который имел среднюю команду умудрился вылететь из лиги
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