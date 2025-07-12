Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов критически высказался о решении оставить московское «Торпедо» в Первой лиге.

«Торпедо» завершило сезон-2024/25 на 2 месте в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Однако КДК РФС исключил клуб из состава участников МИР РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей в нескольких играх Первой лиги. Бюро исполкома РФС заменило «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург», но московский клуб получил лицензию РФС-2 и был включен в состав участников Первой лиги в стартующем сезоне.

Владислав Радимов считает, что решение по «Торпедо» неверно. «Учитывая, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее, и их оставили в этой лиге? Так себе решение! Болельщики и игроки ни в чем не виноваты. Виновата горстка людей, но отвечать придется всем», – сказал Радимов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.