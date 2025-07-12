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  • Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»

Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»

Сегодня, 20:16

Стало известно, как будет формироваться состав «Чайки» для участия в новом сезоне Первой лиги.

Из Москвы в расположение команды на специально присланном за ними автобусе прибыли 9 футболистов «Спартака-2» 2005-2008 годов рождения, Еще ряд игроков прибудут в команду из Песчанкопского своим ходом.

Основу «Чайки» в сезоне-2025/26 составят игроки «Спартака-2» и «Леон Сатурна», являющиеся клиентами агента Павла Андреева.

При этом в команду могут привлечь и других игроков, с которыми работает агент. Например, принадлежащий ЦСКА 23-летний полузащитник Андрей Савинов, который прошлый сезон провел на правах аренды в «Тюмени».

  • Ранее сообщалось, что «Чайка» может сняться с турнира Первой лиги из-за нехватки денег и футболистов.
  • В прошлом сезоне команда заняла 13-е место.

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Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»
Россия. Первая лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Чайка Спартак-2 Леон Сатурн
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