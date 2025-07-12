Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»

Стало известно, как будет формироваться состав «Чайки» для участия в новом сезоне Первой лиги.

Из Москвы в расположение команды на специально присланном за ними автобусе прибыли 9 футболистов «Спартака-2» 2005-2008 годов рождения, Еще ряд игроков прибудут в команду из Песчанкопского своим ходом.

Основу «Чайки» в сезоне-2025/26 составят игроки «Спартака-2» и «Леон Сатурна», являющиеся клиентами агента Павла Андреева.

При этом в команду могут привлечь и других игроков, с которыми работает агент. Например, принадлежащий ЦСКА 23-летний полузащитник Андрей Савинов, который прошлый сезон провел на правах аренды в «Тюмени».