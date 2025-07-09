Клуб Первой лиги может сняться с соревнований

«Чайка» может сняться с турнира Первой лиги из-за нехватки денег и футболистов.

8-9 июля на сбор команды должны были приехать игроки «Спартака» и клуба «Леон Сатурн» – клиенты Павла Андреева. Планировалось, что они составят костяк нового коллектива под управлением Дмитрия Комбарова.

Однако этого не произошло и предпосылок к изменению ситуации пока нет. Счета «Чайки» по-прежнему пустуют, а на контрактах остаются только четыре игрока из прежнего состава.

Ожидалось, что Андреев будет работать с командой из Песчанокопского вместе с новым спонсором – «Лукойлом». Компания должна была финансировать клуб на сумму порядка 200 миллионов рублей на сезон. В «Лукойле» выделение этих средств пока не одобрили, поэтому вопрос о судьбе «Чайки» остаeтся открытым.

В случае снятия клуба из Песчанокопского, согласно прошлогоднему регламенту, приоритетное право заменить его получит «Волгарь», как проигравший в стыковых матчах дивизиона А Второй лиги.

«Чайка» должна открывать сезон Первой лиги 19 или 20 июля гостевым матчем с «Енисеем». Билеты в Красноярск для команды ещe не куплены.