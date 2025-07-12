В «Торпедо» приняли решение по составу после исключения из РПЛ

Стало известно о возможных изменениях в «Торпедо» на фоне понижения в классе.

На этой неделе московскую команду исключили из РПЛ за попытки подкупа судей.

После этого торпедовцы решили отказаться от всех легионеров, которые собирались присоединиться к клубу текущим летом.

Также «автозаводцы» готовы продать любого игрока, не желающего выступать в Первой лиге. Например, перуанский форвард Йорди Рейна не хочет возвращаться в ФНЛ.

Итоговые решения по составу, стратегии клуба и задачам на следующий сезон примет совет директоров «Торпедо» на заседании в понедельник, 14 июля.