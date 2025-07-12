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«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак

12 июля 2025, 00:05

Футбольный клуб «Шинник» объявил о решении передать все денежные средства, вырученные за продажу билетов на матч 1-го тура Первой лиги против «Урала», на поддержку Бена Азиза Загре.

«Игрок, который зарекомендовал себя как один из лучших футболистов «Шинника» последних двух сезонов, столкнулся с тяжелым онкологическим заболеванием, ему предстоит еще одна непростая операция.

Бен Азиз Загре пришел в «Шинник» в январе 2024 года и своей полной самоотдачей на поле, самоотверженной игрой завоевал уважение всех болельщиков команды», – написали ярославцы.

Клуб выразил свою поддержку игроку, заявив: «Бен, мы с тобой, мы вместе!».

  • В сезоне-2024/25 «Шинник», за который выступал Загре, занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 34 матчах.

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Источник: официальный сайт «Шинника»
Россия. Первая лига Шинник Загре Бен
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