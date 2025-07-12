«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак

Футбольный клуб «Шинник» объявил о решении передать все денежные средства, вырученные за продажу билетов на матч 1-го тура Первой лиги против «Урала», на поддержку Бена Азиза Загре.

«Игрок, который зарекомендовал себя как один из лучших футболистов «Шинника» последних двух сезонов, столкнулся с тяжелым онкологическим заболеванием, ему предстоит еще одна непростая операция.

Бен Азиз Загре пришел в «Шинник» в январе 2024 года и своей полной самоотдачей на поле, самоотверженной игрой завоевал уважение всех болельщиков команды», – написали ярославцы.

Клуб выразил свою поддержку игроку, заявив: «Бен, мы с тобой, мы вместе!».