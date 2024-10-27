Форвард «Факела»: «За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов заявил о готовности продолжить карьеру в саудовской Премьер-лиге.

– Вы видели контракт Неймара? Как можно отказаться от таких денег? Я за любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии. Посмотрите, какие там футболисты играют.

Вот мы на сборах с «Уралом» играли с командой, там были Кристиан Тельо и Джейсон Денайер. Представьте, что вы с ними в раздевалке сидите. Как думаете, эти футболисты вас чему-то научат?

– По-любому научат.

– А чего не ехать тогда? Это тоже опыт, я не в праве осуждать никаких футболистов. Я не знаю их судьбу. Сколько бы ты не зарабатывал, деньги – это проблема. Зарабатываешь ты много или мало.

Это только тебе решать, сколько ты хочешь сегодня зарабатывать или завтра. Я рос и денег вообще не было, в детстве даже шиповки не покупали. Поэтому не могу никакого футболиста упрекать, каждый игрок выбирает то, что считает нужным для себя.