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Кристиан Тельо
Кристиан Тельо
Завершил карьеру
11 августа 1991 (35)
#37 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Саудовский клуб подписал воспитанника «Барселоны» Тельо
2023.01.26 10:59
Фото
Клуб МЛС бесплатно подписал воспитанника «Барселоны» Тельо
2022.08.27 11:23
Примера. «Бетис» обыграл «Алавес» благодаря голу Тельо в конце матча
2020.09.13 17:20
Onda Cero: Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку»
2019.08.25 09:54
6
Агент Тельо: «Возможно, вернемся к переговорам с «Краснодаром» зимой»
2019.08.19 12:47
7
Агент Тельо: «Краснодар» интересуется Кристианом, но есть некоторые трудности»
2019.08.09 16:37
6
Estadio Deportivo: полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб
2019.08.09 14:53
4
Тельо отказался переходить в «Спартак» из-за беременной жены
2017.09.08 15:01
6
Тельо был близок к переходу из «Барселоны» в «Спартак», но трансфер сорвался в последний момент
2017.09.06 13:08
10
Тельо, который отказал «Зениту» и «Спартаку», за 4 миллиона перешел из «Барселоны» в «Бетис»
2017.07.01 00:24
Тельо будет зарабатывать в «Бетисе» 2 миллиона
2017.06.30 08:18
4
Агент: «Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в Россию – ни в «Зенит», ни в «Спартак»
2017.06.29 20:23
17
«Зенит» отказывается бороться с «Бетисом» за Тельо
2017.06.29 01:45
Агент: «Тельо действительно интересен «Зениту», но у питерцев есть конкурент из России»
2017.06.27 14:25
4
Тельо, который интересен «Зениту», не может договориться с «Бетисом»
2017.06.27 07:14
3
Тельо отказался от предложения «Зенита» ради перехода в «Бетис»
2017.06.23 19:46
9
«Зенит» включился в борьбу за еще одного игрока «Барселоны»
2017.06.23 16:52
10
«Барселона» летом расстанется с пятью игроками
2017.06.16 18:14
6
Тельо и Матье покинут «Барселону»
2017.06.09 09:44
1
«Фиорентина» отказалась от Тельо, вернув его «Барселоне»
2017.06.02 07:15
1
«Фиорентина» планирует выкупить Тельо у «Барселоны»
2017.02.06 08:41
1
«Фиорентина» вновь арендует Тельо
2016.08.11 22:27
«Барселона» и «Фиорентина» согласовали переход Тельо
2016.08.10 00:12
1
«Фиорентина» намерена выкупить у «Барселоны» Тельо за семь миллионов
2016.07.23 11:30
«Барселона» может обменять Халиловича и Тельо на Гомеша
2016.07.03 11:59
1
«Ливерпуль» заинтересован в покупке Тельо
2016.06.11 11:27
3
«Ливерпуль» и «Фиорентина» нацелились на Тельо
2016.06.09 01:11
«Барселона» хочет приобрести Канселу, в сделку могут быть включены Халилович и Тельо
2016.05.30 22:37
1
«Фиорентина» намерена выкупить контракт Тельо
2016.05.14 08:37
1
«Фиорентина» планирует выкупить полузащитника «Барселоны»
2016.03.31 12:34
1
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