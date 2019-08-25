Onda Cero: Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку»

У вингера «Бетиса» Кристиана Тельо было два предложения от российских клубов этим летом, утверждает Onda Cero.

Сообщается, что подписать 28-летнего испанца хотели «Краснодар» и «Спартак», но футболист ответил отказом и южанам, и москвичам.

Тельо все устраивает в «Бетисе», поэтому он не захотел менять команду.