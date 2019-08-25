Onda Cero: Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку»

Это к лучшему, не надо мешать Шюррле.
У вингера «Бетиса» Кристиана Тельо было два предложения от российских клубов этим летом, утверждает Onda Cero.
Сообщается, что подписать 28-летнего испанца хотели «Краснодар» и «Спартак», но футболист ответил отказом и южанам, и москвичам.
Тельо все устраивает в «Бетисе», поэтому он не захотел менять команду.
- Тельо – воспитанник «Барселоны». Выступал за каталонцев с 2011-го по 2014-й год.
- В сезоне-2018/19 игрок провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- Контракт Тельо с севильским клубом рассчитан до июня 2022 года.