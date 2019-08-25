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    Onda Cero: Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку»

    У вингера «Бетиса» Кристиана Тельо было два предложения от российских клубов этим летом, утверждает Onda Cero.

    Сообщается, что подписать 28-летнего испанца хотели «Краснодар» и «Спартак», но футболист ответил отказом и южанам, и москвичам.

    Тельо все устраивает в «Бетисе», поэтому он не захотел менять команду.

    • Тельо – воспитанник «Барселоны». Выступал за каталонцев с 2011-го по 2014-й год.
    • В сезоне-2018/19 игрок провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • Контракт Тельо с севильским клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Onda Cero

    Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

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    25.08.2019 09:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Это к лучшему, не надо мешать Шюррле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5839

      батог 13 часов назад

      Мечтает, да тьфу на него !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8542

      vka1970 15 часов назад

      У каждого человека есть выбор. Кристиан свой сделал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 16 часов назад

      Сидит и думает :Эх жаль,что "Зенит" не предложил контракт,в котором нули без калькулятора посчитать невозможно!

      1
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      Рейтинг: +7697

      KLIM777 16 часов назад

      а че? Не хочет в Лигше Европы бороздить?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2008

      aaaaahhhh > KLIM777 14 часов назад

      ну да лучше с клубом в конце таблицы болтаться :))

      1
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      Рейтинг: +7697

      KLIM777 > aaaaahhhh 12 часов назад

      зато меньше перелетов и больше времени на пьянки))

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      Рейтинг: +2008

      aaaaahhhh > KLIM777 2 часа назад

      с этим не поспоришь :)) можно на самокате на матчи добираться:)))

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