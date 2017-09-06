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    Тельо был близок к переходу из «Барселоны» в «Спартак», но трансфер сорвался в последний момент

    Нападающий Кристиан Тельо этим летом мог перейти из «Барселоны» в «Спартак».

    По информации webola.cat, клубы согласовали условия сделки по 26-летнему испанцу за 10 миллионов евро, но за сутки до оглашения трансфера футболист отказался от переезда в Россию.

    Напомним, что форвард в итоге перешел в «Бетис» за 4 миллиона.

    В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину», где провел 35 матчей в чемпионате Италии, забив четыре гола и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 13:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 15:57

      Нормальная разница : 10 млн. и 4 млн. !!! Испанец решил остаться на родине !???

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > dok66 6 сентября 2017, 16:48

      конечно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 6 сентября 2017, 14:17

      Да это вообще не футболист.
      33 гола в 214 матчах за карьеру, причем включая детские команды.
      Какой идиот собирался его купить?

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 13:55

      Нападающий, 35 матчей 4 мяча 4 передачи, Бетису за 4 мл нормально а Спартаку за 10 мл как то не надо))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > спартач-тверь 6 сентября 2017, 22:26

      Он вингер, але.

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 сентября 2017, 13:51

      Спартак и таким составом победит

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > GeorgeXIII 6 сентября 2017, 14:22

      Кого или что ?))

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 сентября 2017, 13:38

      в спартаке подобных хватает)

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 6 сентября 2017, 13:26

      Сверхрезультативный нападающий )

      2
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