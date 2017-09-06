Тельо был близок к переходу из «Барселоны» в «Спартак», но трансфер сорвался в последний момент

Нападающий Кристиан Тельо этим летом мог перейти из «Барселоны» в «Спартак».

По информации webola.cat, клубы согласовали условия сделки по 26-летнему испанцу за 10 миллионов евро, но за сутки до оглашения трансфера футболист отказался от переезда в Россию.

Напомним, что форвард в итоге перешел в «Бетис» за 4 миллиона.

В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину», где провел 35 матчей в чемпионате Италии, забив четыре гола и сделав четыре результативные передачи.