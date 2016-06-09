«Ливерпуль» и «Фиорентина» нацелились на Тельо

«Фиорентина» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении крайнего полузащитника «Барселоны» Кристиана Тельо.

Вторую часть прошедшего сезона 24-летний испанец провел в аренде во флорентийском клубе, и теперь «фиалки» проявляют желание выкупить права на игрока, предлагая восемь миллионов евро.

Однако оппонент «Фиорентины» в лице «Ливерпуля» уже долгий срок наблюдает за Тельо и также непрочь видеть футболиста в своих рядах.

Однако «Барселона» не спешит расставаться с Тельо, так как сначала сине-гранатовые хотят укрепить атакующую линию. В прошедшем розыгрыше Серии А хавбек принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча и четыре результативные передачи.