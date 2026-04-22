Примера. «Реал» обыграл «Алавес» благодаря голам Мбаппе и Винисиуса

«Реал» прервал серию без побед, длившуюся ровно месяц – с 22 марта.

В 33-м туре чемпионата Испании столичная команда дома справилась с «Алавесом» – 2:1.

Победу «Реалу» принесли голы Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Гости отыграли один мяч только на 93-й минуте.

Мадридцы сократили отставание от лидирующей в Примере «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев есть игра в запасе.