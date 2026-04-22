Примера. «Реал» обыграл «Алавес» благодаря голам Мбаппе и Винисиуса

«Реал» прервал серию без побед, длившуюся ровно месяц – с 22 марта.
В 33-м туре чемпионата Испании столичная команда дома справилась с «Алавесом» – 2:1.
Победу «Реалу» принесли голы Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Гости отыграли один мяч только на 93-й минуте.
Мадридцы сократили отставание от лидирующей в Примере «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев есть игра в запасе.
Испания. Примера. 33 тур
Реал - Алавес - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 30; 2:0 - Винисиус, 50; 2:1 - Т. Мартинес, 90+3.
