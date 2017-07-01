Тельо, который отказал «Зениту» и «Спартаку», за 4 миллиона перешел из «Барселоны» в «Бетис»

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо перешел в «Бетис». Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, на продаже 25-летнего испанца сине-гранатовые заработали 4 миллиона евро и могут получить еще миллион в качестве бонусов.

Ранее футболист отказался переезжать в Россию, где им интересуются «Зенит» и «Спартак».

В прошедшем сезоне Тельо на правах аренды выступал в «Фиорентине», где провел в рамках Серии А 35 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.