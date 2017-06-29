Агент: «Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в Россию – ни в «Зенит», ни в «Спартак»

Футбольный агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, заявил, что его клиент отказался от варианта продолжения карьеры в России, где в игроке заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

«Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит». Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского. Также Тельо отказался от предложения московского «Спартака» – он не захотел ехать в Россию», – сказал Оробитг.

В прошедшем сезоне Тельо на правах аренды выступал за «Фиорентину», где в 35 матчах Серии А забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.