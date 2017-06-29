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  • Агент: «Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в Россию – ни в «Зенит», ни в «Спартак»

Агент: «Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в Россию – ни в «Зенит», ни в «Спартак»

29 июня 2017, 20:23
17

Футбольный агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, заявил, что его клиент отказался от варианта продолжения карьеры в России, где в игроке заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

«Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит». Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского. Также Тельо отказался от предложения московского «Спартака» – он не захотел ехать в Россию», – сказал Оробитг.

В прошедшем сезоне Тельо на правах аренды выступал за «Фиорентину», где в 35 матчах Серии А забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Спартак Тельо Кристиан
Комментарии (17)
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STAFOR13
1498757344
уже и Спартак приплёл, то один Зенит был, пиарит так, как будто это Месси, парня в Бетис звали пускай переходит, для нашего чемпионата Тельо не такая заметная фигура что бы такие разговоры шли, это в Белоруссии он был бы топ
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Одинокий волк Маквейд
1498757351
Это не он бил, это его били
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oyabun
1498757609
Как был никем этот Тельо, так никем и останется. Зато в испанском чемпионате! С чем его и поздравляем!
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SPARTAK M222222222
1498757612
Зачем нужен нападающий ,который в Серии А забил 4 гола и отдал 4? Нахера он Спартаку и Зениту?
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Андрей Питерский
1498758284
Пипец как принципиально... Своих дров хватает. Да и по статистике видно, что он больше в аренде лавку протирал
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shinnik
1498758333
это реальная фамилия агента? а как он существует?
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Garrincha58
1498761380
на х-н он тут нужен в 35 матчах 4 гола у нас даже Кокорин больше забил
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карасевщина
1498762901
в слабые клубы не хочет
Ответить
Диктор
1498766546
не хочет =значит не нужен.
Ответить
la verdad
1498768528
Как так "не захотел"??? В страну великого Путина и будущих чемпионов мира???
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