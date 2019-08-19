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    Агент Тельо: «Возможно, вернемся к переговорам с «Краснодаром» зимой»

    Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, рассказал, что его клиент не перейдет в «Краснодар» в летнее трансферное окно.

    «Получается так, что этим летом Тельо не перейдет в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернемся к переговорам зимой», – сказал Оробитт.

    Ранее Оробитт заявлял, что «Краснодар» интересуется Тельо, но есть «некоторые трудности».

    • Тельо – воспитанник «Барселоны». Выступал за каталонцев с 2011-го по 2014-й год.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • Контракт Тельо с севильцами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      Фантомас 67 24 минуты назад

      На сегодня пожалуй и так хватит. Фейр-плей, господа, никуда не делся.

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      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV > Фантомас 67 13 минут назад

      хороших игроков мало не бывает, но сейчас нужна защита, на позицию тельо есть намли и шапи, а вот оборона ёк без мартыновича и спаича если вдруг травма, а свете лч тем более.

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      Рейтинг: +1017

      lek! 39 минут назад

      Было бы не плохо увидеть его сейчас .

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