Агент Тельо: «Возможно, вернемся к переговорам с «Краснодаром» зимой»

Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, рассказал, что его клиент не перейдет в «Краснодар» в летнее трансферное окно.

«Получается так, что этим летом Тельо не перейдет в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернемся к переговорам зимой», – сказал Оробитт.

Ранее Оробитт заявлял, что «Краснодар» интересуется Тельо, но есть «некоторые трудности».