Агент Тельо: «Возможно, вернемся к переговорам с «Краснодаром» зимой»

На сегодня пожалуй и так хватит. Фейр-плей, господа, никуда не делся.
Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, рассказал, что его клиент не перейдет в «Краснодар» в летнее трансферное окно.
«Получается так, что этим летом Тельо не перейдет в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернемся к переговорам зимой», – сказал Оробитт.
Ранее Оробитт заявлял, что «Краснодар» интересуется Тельо, но есть «некоторые трудности».
- Тельо – воспитанник «Барселоны». Выступал за каталонцев с 2011-го по 2014-й год.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- Контракт Тельо с севильцами рассчитан до июня 2022 года.