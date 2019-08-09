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    Агент Тельо: «Краснодар» интересуется Кристианом, но есть некоторые трудности»

    Футбольный агент Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, подтвердил, что его клиентом интересуется «Краснодар».

    Сегодня газета Estadio Deportivo сообщила, что испанец может перейти в один из российских клубов и предположила, что это могут быть южане.

    «Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит «Барселоне». Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», – сказал Оробитт.

    • Тельо – воспитанник «Барселоны». Выступал за каталонцев с 2011-го по 2014-й год.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • Контракт Тельо с севильцами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2931

      Yev 51 минуту назад

      Первая: они выяснили, что Краснодар находится не в Англии.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1909

      кошмарик > Yev 36 минут назад

      лучший!! пацталом!!

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