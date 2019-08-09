Агент Тельо: «Краснодар» интересуется Кристианом, но есть некоторые трудности»

Футбольный агент Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, подтвердил, что его клиентом интересуется «Краснодар».

Сегодня газета Estadio Deportivo сообщила, что испанец может перейти в один из российских клубов и предположила, что это могут быть южане.

«Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит «Барселоне». Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», – сказал Оробитт.