Агент Тельо: «Краснодар» интересуется Кристианом, но есть некоторые трудности»

Первая: они выяснили, что Краснодар находится не в Англии.
Футбольный агент Хосе Мариа Оробитт, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, подтвердил, что его клиентом интересуется «Краснодар».
Сегодня газета Estadio Deportivo сообщила, что испанец может перейти в один из российских клубов и предположила, что это могут быть южане.
«Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит «Барселоне». Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», – сказал Оробитт.
- Тельо – воспитанник «Барселоны». Выступал за каталонцев с 2011-го по 2014-й год.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- Контракт Тельо с севильцами рассчитан до июня 2022 года.