Estadio Deportivo: полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо может продолжить карьеру в России.

По информации Estadio Deportivo, к 27-летнему игроку проявляет интерес один из клубов РПЛ.

Издание предполагает, что это «Краснодар», который ищет замену Виктору Классону, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.

Отступные за испанца составляют 12 миллионов евро. При этом половину из них получит «Барселона», воспитанником которой он является.