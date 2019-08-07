Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Estadio Deportivo: полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб

    Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо может продолжить карьеру в России.

    По информации Estadio Deportivo, к 27-летнему игроку проявляет интерес один из клубов РПЛ.

    Издание предполагает, что это «Краснодар», который ищет замену Виктору Классону, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.

    Отступные за испанца составляют 12 миллионов евро. При этом половину из них получит «Барселона», воспитанником которой он является.

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • Контракт Тельо с севильцами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Estadio Deportivo

    Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года Estadio Deportivo продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6155

      ivanthebest 32 минуты назад

      А я думаю, что в Динамо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79165
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72995
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru