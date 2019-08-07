Estadio Deportivo: полузащитник «Бетиса» Тельо может перейти в российский клуб

А я думаю, что в Динамо.
Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо может продолжить карьеру в России.
По информации Estadio Deportivo, к 27-летнему игроку проявляет интерес один из клубов РПЛ.
Издание предполагает, что это «Краснодар», который ищет замену Виктору Классону, выбывшему на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.
Отступные за испанца составляют 12 миллионов евро. При этом половину из них получит «Барселона», воспитанником которой он является.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Бетис» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- Контракт Тельо с севильцами рассчитан до июня 2022 года.
Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года Estadio Deportivo продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).