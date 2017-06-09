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    Тельо и Матье покинут «Барселону»

    «Барселона» продолжает готовиться к предстоящему сезону. В команде в ближайшее время должны произойти кадровые перестановки. Известно, что форвард Кристиан Тельо не входит в планы каталонцев, сообщает Sport.es. Новый главный тренер команды Эрнесто Вальверде не рассчитывает на него. Футболист будет выставлен на трансфер. Напомним, что Тельо прошлый сезон провел в «Фиорентине», выступая на правах аренды. Он имеет предложение «Олимпиакоса», но переговоры пока не начались.

    Еще один претендент на уход – защитник Жереми Матье. Каталонцы уже предлагали его «Олимпиакосу». Греческая команды взяла время на раздумье.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 июня 2017, 09:53

      Матьё слил сезон. Хотя еще пару лет назад на месте левого защитника рвал в Валенсии.

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