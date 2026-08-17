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  • Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС

Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС

17 августа, 16:08
4

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков честно ответил, сколько ему платили за работу в РФС.

– Какая у вас была зарплата на посту президента РФС?

80 тысяч рублей в месяц.

– Ее сохранили после отставки?

– Да.

– Но в какой-то момент при Мутко урезали?

– В какой-то период времени. Но потом вернули.

– Как объясняете?

– Ну… Виталий Леонтич – человек эмоциональный. Может, что-то там взыграло.

  • Колосков руководил РФС с 1992 по 2005 год.
  • До этого он возглавлял Федерацию футбола СССР.
  • Также входил в исполкомы УЕФА, был вице-президентом ФИФА.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Колосков Вячеслав
Комментарии (4)
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АК 68
1786972564
Врёт конечно же, в 2005-ом простой работяга мог такие деньги зарабатывать.
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ТяжелаяАртиллерия
1786974072
Комментарий скрыт модератором
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FFR
1786975246
80 тысяч рублей в разные годы имели разные стоимости.
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Иван Петров 1986
1786978106
Раз в десять обманул,а может и больше.
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