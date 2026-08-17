Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков честно ответил, сколько ему платили за работу в РФС.

– Какая у вас была зарплата на посту президента РФС?

– 80 тысяч рублей в месяц.

– Ее сохранили после отставки?

– Да.

– Но в какой-то момент при Мутко урезали?

– В какой-то период времени. Но потом вернули.

– Как объясняете?

– Ну… Виталий Леонтич – человек эмоциональный. Может, что-то там взыграло.