Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков честно ответил, сколько ему платили за работу в РФС.
– Какая у вас была зарплата на посту президента РФС?
– 80 тысяч рублей в месяц.
– Ее сохранили после отставки?
– Да.
– Но в какой-то момент при Мутко урезали?
– В какой-то период времени. Но потом вернули.
– Как объясняете?
– Ну… Виталий Леонтич – человек эмоциональный. Может, что-то там взыграло.
- Колосков руководил РФС с 1992 по 2005 год.
- До этого он возглавлял Федерацию футбола СССР.
- Также входил в исполкомы УЕФА, был вице-президентом ФИФА.
Источник: Спортс’’