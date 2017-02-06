Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фиорентина» планирует выкупить Тельо у «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Фиорентину», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководство «фиалок» довольно игроком и готово предложить «Барселоне» 6 миллионов евро за 25-летнего испанца. В будущем контракте также будет предусмотрена опция обратного выкупа для каталонцев за 9,5 миллиона.

    В текущем сезоне Тельо провел в Серии А 20 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 февраля 2017, 16:33

      Круть!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11