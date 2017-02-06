«Фиорентина» планирует выкупить Тельо у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Фиорентину», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководство «фиалок» довольно игроком и готово предложить «Барселоне» 6 миллионов евро за 25-летнего испанца. В будущем контракте также будет предусмотрена опция обратного выкупа для каталонцев за 9,5 миллиона.

В текущем сезоне Тельо провел в Серии А 20 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.