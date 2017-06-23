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    «Зенит» включился в борьбу за еще одного игрока «Барселоны»

    «Зенит» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб принял решение расстаться с 25-летним футболистом в это межсезонье. Руководство сине-гранатовых планирует выручить от продажи испанца 6 миллионов евро.

    На игрока также претендуют «Ницца», «Валенсия» и «Фиорентина», за которую нападающий выступал в прошедшем сезоне на правах аренды. В 35 матчах чемпионата Италии Тельо забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    23.06.2017 16:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:17

      Да никуда Зенит не включился ! Утка !

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 23 июня 2017, 19:03

      Раньше нормально дизелил пацан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 23 июня 2017, 18:20

      Когда-то подвал надежды, но 4 гола за 35 матчей как-то не очень для нападающего!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 июня 2017, 18:18

      одни только слухи пока

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 23 июня 2017, 17:03

      Для дубля пригодится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > xColaz 23 июня 2017, 19:03

      Ты вообще знаешь кто это? Он и кокошу и шатова быстрее на скамейку усадит

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июня 2017, 17:02

      Если удастся заполучить,то будет реальное усиление !!!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 июня 2017, 16:56

      Сколько даем? Как обычно, стольник?

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 23 июня 2017, 16:53

      Не плохой вариант .

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