«Зенит» включился в борьбу за еще одного игрока «Барселоны»

«Зенит» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб принял решение расстаться с 25-летним футболистом в это межсезонье. Руководство сине-гранатовых планирует выручить от продажи испанца 6 миллионов евро.

На игрока также претендуют «Ницца», «Валенсия» и «Фиорентина», за которую нападающий выступал в прошедшем сезоне на правах аренды. В 35 матчах чемпионата Италии Тельо забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.