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«Зенит» включился в борьбу за еще одного игрока «Барселоны»

23 июня 2017, 16:52
10

«Зенит» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб принял решение расстаться с 25-летним футболистом в это межсезонье. Руководство сине-гранатовых планирует выручить от продажи испанца 6 миллионов евро.

На игрока также претендуют «Ницца», «Валенсия» и «Фиорентина», за которую нападающий выступал в прошедшем сезоне на правах аренды. В 35 матчах чемпионата Италии Тельо забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Зенит Барселона Тельо Кристиан
Комментарии (10)
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lek!
1498226022
Не плохой вариант .
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Тамхар
1498226204
Сколько даем? Как обычно, стольник?
Ответить
acer2003
1498226522
Если удастся заполучить,то будет реальное усиление !!!
Ответить
xColaz
1498226599
Для дубля пригодится
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Asbjorn
1498231128
одни только слухи пока
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Alex ostrov
1498231255
Когда-то подвал надежды, но 4 гола за 35 матчей как-то не очень для нападающего!!
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Liverpool#krasnodar
1498233837
Раньше нормально дизелил пацан
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dok66
1498238252
Да никуда Зенит не включился ! Утка !
Ответить
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