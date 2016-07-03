«Барселона» может обменять Халиловича и Тельо на Гомеша

«Барселона» ради приобретения полузащитника «Валенсии» Андре Гомеша готова расстаться с форвардами Аленом Халиловичем и Кристианом Тельо. Сине-гранатовые намерены включить обоих игроков в сделку по игроку сборной Португалии.

Как сообщает источник, компенсация за Гомеша составляет 120 миллионов евро. Руководство «летучих мышей» при этом готово начать «торги» с 65-ти миллионов.

В прошедшем розыгрыше Примеры Гомеш записал в свой актив три гола и столько же результативных передач в 30-ти поединках.