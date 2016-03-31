«Фиорентина» планирует выкупить полузащитника «Барселоны»

Итальянская «Фиорентина» готова продолжить сотрудничество с полузащитником Кристиана Тельо, права на которого принадлежат «Барселоне», сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководство «фиалок» рассчитывает выкупить 24-летнего испанца по окончании сезона за 8 миллионов евро. Именно такая сумма записана в его контракте в качестве отступных.

Стоит отметить, что этот сезон Тельо начинал еще в форме «Порту». В текущем сезоне он провел в составе «Фиорентины» восемь матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.