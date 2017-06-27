Агент: «Тельо действительно интересен «Зениту», но у питерцев есть конкурент из России»

Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» Кристиана Тельо подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Зенита», а также подчеркнул, что одним из конкурентов петербуржцев в борьбе за 25-летнего игрока является клуб из РФПЛ.

Напомним, последние полтора сезона испанец провел в аренде в «Фиорентине».

«Это правда, что «Зенит» интересуется Тельо, но за ним охотятся и другие клубы, так что у петербуржцев есть серьезные конкуренты. Это еще один российский клуб и клуб с великим именем. К тому же сейчас важно договориться с «Барселоной», а это всегда очень трудно», – сказал Оробитг.

В минувшей кампании Тельо провел 42 встречи, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.