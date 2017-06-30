Тельо будет зарабатывать в «Бетисе» 2 миллиона

Форвард «Барселоны» Кристиан Тельо продолжит карьеру в «Бетисе». Стороны уже согласовали трансфер, который обойдется севильцам в 7 миллионов евро. Сам футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон.

Официально футболист будет представлен в ближайшие дни. Свой последний сезон 25-летний игрок провел в составе «Фиорентины» на правах аренды. В прошедшем сезоне он сыграл в 36 матчах Серии А, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Ранее футболист отверг предложения «Спартака» и «Зенита».