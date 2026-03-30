В сборной Испании дали обещание «Барселоне» по Ямалю

Технический директор сборной Испании Айтор Каранка заверил спортивного директора «Барселоны» Деку в том, что в национальной команде не будут рисковать здоровьем вингера Ламина Ямаля.

31 марта игрок, скорее всего, проведет не сыграет полностью в товарищеском матче с Египтом в преддверии важных встреч «Барселоны» с «Атлетико» в Ла Лиге и Лиги чемпионов.

В пятницу Ямаль провел 63 минуты в товарищеской игре с Сербией (3:0) после того, как в начале сбора тренировался отдельно от национальной команды, работая на велотренажере.

В «Барселоне» обеспокоены тем, что вингер Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра, полученной в товарищеском матче за Бразилию с Францией (1:2).