Лидер «Барселоны» выбыл на пять недель

Бразильский нападающий Рафинья не поможет «Барселоне» в апреле.

29-летний футболист выбыл из строя на пять недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Он получил повреждение во время вчерашнего товарищеского матча между сборными Бразилии и Франции (1:2).

Рафинья пропустит три матча с «Атлетико» (два – в 1/4 финала Лиги чемпионов, еще один – в Примере), а также игры с «Эспаньолом», «Сельтой» и «Хетафе».