Лидер «Барселоны» выбыл на пять недель

Бразильский нападающий Рафинья не поможет «Барселоне» в апреле.
29-летний футболист выбыл из строя на пять недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
Он получил повреждение во время вчерашнего товарищеского матча между сборными Бразилии и Франции (1:2).
Рафинья пропустит три матча с «Атлетико» (два – в 1/4 финала Лиги чемпионов, еще один – в Примере), а также игры с «Эспаньолом», «Сельтой» и «Хетафе».
- В этом сезоне вингер «Барсы» забил 19 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
- Каталонцы лидируют в чемпионате с 4-очковым отрывом от мадридского «Реала».
Источник: твиттер «Барселоны»